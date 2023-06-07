Iphone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15 Pro hangi özelliklere sahip?

Teknoloji dünyasının heyecanla beklediği iPhone 15 serisi, Apple'ın en son akıllı telefonları arasında yer alacak. Iphone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15 hangi özelliklere sahip? sorularının yanıtı, Twitter'da gündeme gelen konuların ardından merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. iPhone severler, iPhone 15'in çıkış tarihini ve iPhone 15 Pro Max'in tahmini fiyatını merakla beklemektedir. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak ve iPhone 15 Pro Max'in fiyatı ne olacak? İşte detaylar...

Iphone 15 ne zaman çıkacak, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Heyecanla beklenen iPhone 15 serisi, ne zaman çıkacak ve iPhone 15 Pro Max'in fiyatı ne kadar olacak? Apple'ın en son akıllı telefonları arasında yer alacak olan iPhone 15, iPhone 14'e benzer özelliklere sahip olacak ve ekstra donanımlarla kullanıcılarına üstün bir deneyim sunacak. Merakla beklenen çıkış tarihi ve tahmini fiyatı hakkında detaylar için haberi okumaya devam edin.

IPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Twitter'da sızdırılan bilgilere göre, iPhone 15 modelleri, iPhone 14'e benzer özelliklere sahip olacak ve birçok ekstra donanım özelliğiyle kullanıcılarına üstün bir deneyim sunacak. Apple, iPhone 15 serisini her yıl olduğu gibi bu sene de tanıtıp satışa sunmayı planlıyor. Ancak kesin çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmamakla birlikte, beklentilere göre iPhone 15 modelleri 2023 Eylül ayında piyasaya sürülecek.

iPhone 15 serisi, birçok yenilikçi özelliği beraberinde getirecek. Özellikle batarya ve kamera teknolojileriyle dikkat çekecek olan bu modeller, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Beklenen iPhone 15 modelleri arasında iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra'nın yer alması bekleniyor. Bu modellerin tamamı benzer bir tasarım diline sahip olacak ve oldukça dikkat çekecek.

IPHONE 15 KAÇ DOLAR OLUR?

iPhone 15 Pro Max modelinin fiyatı ise henüz kesin olarak açıklanmamış olsa da, geçmişe göre benzer fiyat aralıklarında olması bekleniyor. Apple'ın önceki nesil üst düzey modellerine kıyasla, iPhone 15 Pro Max'in başlangıç fiyatının 1299 dolar civarında olması tahmin ediliyor.

İşlemci tarafında ise iPhone 15 serisi, Apple A17 Bionic işlemciyle güçlendirilecek. Bu işlemcinin 6 çekirdekli bir yapıya sahip olduğu ve 3nm üretim teknolojisiyle üretileceği belirtiliyor. Bu da daha yüksek performans ve enerji verimliliği sağlayacak demektir.

Depolama alanı konusunda da kullanıcılara seçenekler sunulacak. iPhone 15 modelleri 128GB, 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle piyasaya çıkacak.

Kamera tarafında, iPhone 15 serisi çift arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kameraların her biri 12 MP çözünürlüğe sahip olacak ve 4K video kaydı yapabilecek. Ön tarafta ise 12 MP bir kamera bulunacak.

Diğer özellikler arasında 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekran, 1170 x 2532 piksel çözünürlük, 326 PPI piksel yoğunluğu, 60Hz ekran yenileme hızı, 4G/5G bağlantı