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iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15 özellikleri neler olacak?

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iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15 özellikleri neler olacak?

Teknoloji devi Apple'ın sevilen akıllı telefon serisi iPhone 15'in ne zaman çıkacağı merak konusu olur ve iPhone 15 ne zaman çıkacak? Sorusu bu nedenle sık sık araştırılıyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise iPhone 15 özellikleri neler olacak? Sorusu oluyor. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15 özellikleri neler olacak?

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Dünyanın en popüler teknoloji markalarından biri olan Apple, yeni iPhone seri 14'ü piyasaya sürmesinin ardından iPhone 15 ne zaman çıkacak? Soruları merak edilmeye başladı. Bu haberimizde merak edenler için iPhone 15 ne zaman çıkacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15 özellikleri neler olacak?

İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

İphone 15 için henüz net bir lansman tarihi vermek mümkün değil. Fakat Apple, genellikle lansman tanıtımlarını eylül ayında gerçekleştirmekte. Buna göre iPhone 15 çıkış tarihi, 2023 yılının Eylül ayında olması öngörülüyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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