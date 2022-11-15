iPhone 15 ne zaman çıkacak? İPhone 15 özelikleri ne, fiyatı ne kadar?

Dünya çapında pek çok kullanıcı iPhone 15'in ne zaman çıkacağını ve özelliklerini merak ediyor. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak, İPhone kullanıcılarını serinin yeni telefonunda hangi yeni özelikler sunacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler....

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Son seride olduğu gibi değişik versiyonlarla kullanıcılarla karşısına çıkacak olan iPhone 15'in çıkış tarihimilyonlarca iPhone kullanıcısı tarafından merak ediliyor. 15 serisi için de hazırlığa geçen Apple'ın yeni seride kullanıcılara ne tür özelikler sunacağı araştırılıyor. Peki, İPhone 15 ne zaman çıkacak? İPhone 15 özellikleri ne, fiyatı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde....

İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 15 çıkış tarihi, Eylül 2023 olacak. Bu tarihe kadar tasarım ve özellikler kısmı netlik kazanacak olan iPhone 15, farklı versiyonlarla kuşanıcısıyla buluşacak.

İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri İPhone 15'in özellikleri oldu. iPhone 15 özellikleri arasında, uluslararası platformların da yapmış olduğu baskılar doğrultusunda şarj soketi değişikliği olması beklenmekte. Ayrıca şarj soketinin üniversal bir yapıya sahip olmasını isteyen otorite kurumları, istenilen özelliğin uygulanmaması durumunda iPhone satışlarının sekteye uğrayacağına dair uyarılar yapmıştı. Gelmesi beklenen başka bir özellik de iPhone 15 ile birlikte cihazın ekran çözünürlüğü ve pil kapasitesinin artırılması oldu.

İPHONE 15 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 15'in fiyatı 900 dolar, Pro versiyonların fiyatı ise 1200 dolar olacak. Peki bu fiyatlardan Türkiye pazarı nasıl etkilenecek. Son yıllarda satışa çıkan iPhone modellerinin hemen hepsi dudak uçuklatacak etiketlere sahipti. iPhone 14 bile 30.999 TL gibi bir fiyata sahipti. iPhone 14 Pro Max'ın üst seviye versiyonlarında ise fiyat etiketi 57.200 TL'ye yaklaşıyordu.