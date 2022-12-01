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iPhone 15 ne zaman çıkacak? İPhone 15 çıkış tarihi belli mi?

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iPhone 15 ne zaman çıkacak? İPhone 15 çıkış tarihi belli mi?

Dünya çapında pek çok kullanıcı iPhone 15'in ne zaman çıkacağını ve özelliklerini merak ediyor. Arama motorlarında iPhone 15 ne zaman çıkacak? İPhone 15 çıkış tarihi belli mi? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

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Son seride olduğu gibi değişik versiyonlarla kullanıcılarla karşısına çıkacak olan iPhone 15'in çıkış tarihi milyonlarca iPhone kullanıcısı tarafından merak ediliyor. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak? İPhone 15 çıkış tarihi belli mi? Detaylar haberimizde.

İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 15 2023 Eylül ayında çıkacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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