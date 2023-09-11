Apple'ın henüz tanıtımını yapmadığı iPhone 15 modelinin fiyatı hakkında merak edilenler artıyor. iPhone 15 satış fiyatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, iPhone 15 ne kadar olacak? iPhone 15 pro max kaç TL? İşte detaylar...

Yeni modelin hangi özelliklere sahip olacağı ve fiyatının ne kadar olacağı konusu teknoloji tutkunlarının gündeminde. Apple'ın yarın tanıtımını yapacağı iPhone 15 pro max fiyatı heyecanla bekleniyor. iPhone yeni modeli hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, iPhone 15 ne kadar olacak? IPHONE 15 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI! iPhone 15 pro max kaç TL? Detaylar haberimizde...

iPHONE 15 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple'ın merakla beklenen yeni serisi iPhone 15 tanıtımı yarın yapılacak. iPhone 14 serisi ile değişen birçok yeni özelliğin gelişmiş hallerini göreceğimiz iPhone 15 serisi birçok kullanıcıyı heyecanlandırıyor. iPhone 15 ailesi üyeleri ise şu şekildedir:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

İPHONE 15 NE KADAR OLACAK?

Apple'nın 4 modelle piyasaya süreceği iPhone 15'in Türkiye için başlangıç fiyatının 56 bin lira; 1 TB'lık en üst model olan iPhone 15 Pro Max'in fiyatının ise 108 bin lira olması bekleniyor.