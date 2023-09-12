Yeni iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max modellerinin fiyatları merak konusu oldu. iPhone 15 ne kadar olacak merak konusu oldu. Peki, iPhone 15 ne kadar, kaç TL? iPhone 15 Pro Max fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

iPhone 15 ne kadar olacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüketiciler, yeni nesil iPhone modellerinin kaç TL olacağını araştırıyorlar. iPhone 15 Pro Max fiyatı ne kadar olacak merak konusu oldu. Peki, iPhone 15 ne kadar, kaç TL? iPhone 15 Pro Max fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde...

İPHONE 15NE KADAR, KAÇ TL?

Lansmanda, iPhone 15'in fiyatının 799 dolardan başlayacağı iPhone 15 Plus'ın ise 899 dolardan satışa çıkacağı açıklandı.

İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple, merakla beklenen iPhone 15 modellerini tanıttı. Yeni işlemci A17 ile birlikte çıkış yapan iPhone 15, 2000 nit ekran parlaklığına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yeni iPhone serisiyle artık tüm modellerde "dinamik ada" yer alacak. Yeni iPhone'nin ana kamerası ise 48 MP olacak. Öte yandan Apple, iPhone 15 serisinin USB-C şarj girişine sahip olacağını da açıkladı.