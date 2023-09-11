Apple'ın yeni iPhone serisi olan iPhone 15'in fiyat tahminleri yapılıyor. Buna göre, iPhone 15'in fiyatı ne kadar olacak ve yeni iPhone 15 fiyat listesi gündeme geliyor. Apple, beklenen iPhone serisi için geri sayımda. Önemli kaynaklar, iPhone 15 serisinin boyut ve ağırlık detaylarını paylaştı. Peki, iPhone 15'in fiyatı ne kadar olacak? Yeni iPhone 15 fiyat listesi!

iPhone 15'in fiyatı ne kadar olacak ve yeni iPhone 15 fiyat listesi merakla bekleniyor. 12 Eylül'de düzenlenecek etkinlikle birlikte Apple, yeni modellerini tanıtacak. iPhone 15'in fiyatı ne kadar olacak ve yeni iPhone 15 fiyat tahminleri yapılıyor. iPhone 15'in fiyatı ne kadar olacak? Yeni iPhone 15 fiyat listesi! Detaylar haberimizdedir…

IPHONE 15 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeni iPhone 15 serisinin fiyatları gündeme geliyor. 14 Pro Max 1TB'ın 87.457 TL olduğu biliniyor. Apple bu yeni modelinin en üst donanımlı versiyon fiyatının 100 bin TL'nin üzerinde olacağına yönelik tahminler bulunuyor.

YENİ IPHONE 15 FİYAT LİSTESİ

iPhone 15- başlangıç fiyatı 799 dolar (Tahmin edilenTürkiye fiyatı 56.000 TL)

iPhone 15 Plus- başlangıç fiyatı 899 dolar (Tahmin edilen Türkiye fiyatı 61.000 TL)

iPhone 15 Pro- başlangıç fiyatı 1,099 dolar (Tahmin edilen Türkiye fiyatı 72.000 TL)

iPhone 15 Pro Max- başlangıç fiyatı 1,299 dolar (Tahmin edilen Türkiye fiyatı 85.000 TL)

iPhone 15 Pro Max 1 TB- 1799 dolar (Tahmin edilen Türkiye fiyatı 108.000 TL)

IPHONE 15 SERİSİNİN BOYUT VE AĞIRLIĞI NASIL OLACAK?

iPhone 15 serisinin boyut ve ağılık detayları belli oldu. iPhone 15 Pro Max, 221 gram ağırlığında olacak.

Daha önceki sızıntıların da belirttiği gibi Pro modelleri, titanyum alaşımlı bir kasaya sahip olacak. Apple, iPhone 14 Pro Max'te paslanmaz çelik alaşımına yer vermişti. Titanyumun paslanmaz çeliğe göre daha hafif ve daha dayanıklı olduğu için cihazın hem daha hafif hem de daha pahalı olması bekleniyor.

İlgili Haberler