iPhone 15 fiyatı ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 pro max görüntüsü! iPhone 15 Türkiye fiyatı kaç TL?

Apple'ın yeni telefonu iPhone 15'in fiyatı ve ne zaman satışa çıkacağı konusu teknoloji meraklılarının gündeminde. iPhone 15 Pro Max modelinin görüntüsü ve Türkiye fiyatı da merak konusu. Peki, iPhone 15 fiyatı ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 Türkiye fiyatı kaç TL? İşte detaylar...

Apple'ın yarınki lansmanında iPhone 15 ailesinin üyeleri iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ilk kez görücüye çıkacak. iPhone 15 fiyatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni iPhone modelleri ne kadara satışa çıkacak merak konusu oldu. iPhone 15 Peki, iPhone 15 fiyatı ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 Türkiye fiyatı kaç TL? Detaylar haberimizde...

iPHONE 15 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple'ın merakla beklenen yeni serisi iPhone 15 tanıtımı yarın yapılacak. iPhone 14 serisi ile değişen birçok yeni özelliğin gelişmiş hallerini göreceğimiz iPhone 15 serisi birçok kullanıcıyı heyecanlandırıyor. iPhone 15 ailesi üyeleri ise şöyle olacak: