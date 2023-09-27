iPhone 15 cayır cayır yanıyor! Sıcaklığı 45 dereceyi geçti

iPhone 15'i ilk elde edenlerden bazıları, telefonun elde tutulamayacak kadar sıcak olduğunu rapor ediyor. Koreli YouTuber BullsLab, termal görüntüleme kamerasıyla iPhone 15 sıcaklığının 46 dereceye ulaştığını iddia etmişti. iPhone 15'in ısındığı yönündeki tartışmalar hız kazandı.

iPhone 15 ısınıyor mu? iPhone 15'te ısınma sorunları baş gösterdi. Apple'ın ön sipariş rekorları kıran yeni modelinin ısındığı iddia ediliyor. iPhone 15'i ilk elde edenlerden bazıları, telefonun sıcaklığının elde tutamayacak kadar yükseldiğini rapor ediyor.

Saygın teknoloji sitesi 9to5Mac'ten Ian Zelbo, X'te yaptığı paylaşımda, telefonun hızlı şarj sırasında dokunulmayacak kadar ısındığına vurgu yaptı. Makaleye göre, ısınma sorununun genel olduğuna yönelik raporlar paylaşılıyor.

45 DERECEYİ GEÇİYOR

Bazı ısınma sorunları telefon şarj edilirken geçerli gibi görünüyor. Koreli YouTuber BullsLab, termal görüntüleme kamerasıyla iPhone 15 sıcaklığını kaydettiğini iddia etmişti. Ünlü Youtuber, telefonu test edip oyun oynarken sıcaklığın 116 Fahrenheit dereceye ulaştığını iddia ediyor. Yani sıcaklık bizim ölçümüzle 46 dereceye kadar çıkabiliyor. Telefonu sosyal medyada gezinmek gibi basit görevler için kullanırken de aynı sorunun olduğu yönünde bilgiler paylaşılıyor.

Normal şartlarda, kurulumdan sonraki ilk 24 saat boyunca iPhone'ların ısınmasının olağandırışı bir durum olmadığı biliniyor. Bir önceki telefondan yedekleme, uygulamaları yeniden yükleme gibi işlemler telefonu ısıtabilir.

Ancak sosyal medyada paylaşılan testler, oyun, sosyal medya vb. gibi basit işlemlerde de ısınma sorunu olduğunu gösteriyor.

APPLE NE YAPACAK?

Isınma tartışmaları gün geçtikçe büyürken, saygın iş dünyası dergisi Forbes'tan David Phelan konuyla ilgili detaylı bir makale yazdı.

Phelan, Apple'ın yeni telefonları tam olarak bunun için kapsamlı bir şekilde test etmemiş olmasını pek olası bulmadığını ifade etti. Bu konunun ne kadar yaygın olduğu zamanla daha da netleşebilir ve Apple aksiyon almak durumunda kalabilir.

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo da tartışmaya katıldı. Medium'da konuyla ilgili paylaşımda bulunan Kuo, "Anketim, iPhone 15 Pro serisi aşırı ısınma sorunlarının TSMC'nin gelişmiş 3nm düğümüyle ilgisi olmadığını gösteriyor. Bunun başlıca nedeni, daha hafif bir ağırlığa ulaşmak için termal sistem tasarımında yapılan tavizlerdir; örneğin ısı dağıtım alanının azaltılması ve titanyum çerçevenin kullanılması, bu da termal verimliliği olumsuz yönde etkiler." ifadelerini kullandı.

Kuo'ya göre Apple'ın yazılım güncellemeleri yoluyla bu sorunu çözmesi bekleniyor. Ancak Apple'ın işlemci performansını düşürmesi gerekirse performans kaybı yaşanabilir.

iPhone 15 modellerinde ısınma sorunuyla ilgili tartışmalar devam edecek gibi görünüyor. Sorununun genel olup olmadığını tespit etmek için daha fazla veri toplanması beklenecek.

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