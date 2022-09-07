iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İphone 14 Türkiye fiyatı!

Dünyanın en popüler teknoloji markalarından biri olan Apple, iPhone 14'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Peki, İphone 14 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İphone 14 Türkiye fiyatı ne olur? İşte, iPhone 14 Türkiye fiyatı!

İphone 14 Türkiye fiyatı! Dünyanın en popüler teknoloji markalarından biri olan Apple, İphone 14'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Peki, İphone 14 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İphone 14 Türkiye fiyatı ne olur? İşte, iPhone 14 Türkiye fiyatı haberimizde...

IPHONE 14 TÜRKİYE FİYATI

iPhone 14 Türkiye fiyatı belli oldu:

iPhone 14: 30.999 TL

iPhone 14 Plus: 34.999 TL

iPhone 14 Pro: 39.999 TL

iPhone 14 Pro Max: 43.999 TL

İPHONE 14 TÜRKİYE FİYATI

Iphone 14 serisinin fiyat listesi tahmine göre:

İphone 14 – 799 dolar

İphone 14 Max –899 dolar

İphone 14 Pro – 1099 dolar

İphone 14 Pro Max – 1199 dolar

Geçtiğimiz senelerde Apple, iPhone modellerinin fiyatını büyük oranda sabit tutmuştu. 2017 yılında piyasaya sürdüğü iPhone X ile geçen yıl tanıtılan iPhone 13 Pro, ABD'de 999 dolardan satışa sunuldu. Fakat enflasyonla beraber Apple, iPhone 14 modelinin fiyatında artış yapmayacak olsa bile iPhone 14 Pro'da aynı durum geçerli olmayacağı tahmin ediliyor. iPhone 14 Pro modellerinde 100 dolarlık artış olması beklenmektedir.

IPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

Apple iddiaya göre, Iphone 14 serisini çentikli ekrandan vazgeçerek delikli bir ekran kullanacağı yönünde tahminler bulunuyor. Edinilen bilgilere göre Iphone 14 modeli, RAM ve ekran tarafından bazı benzer özellikler taşıyacak. Örneğin, telefonların hepsinde 6GB RAM olması beklenmektedir. iPhone 13 ailesinde sadece Pro modellerinde sunulan 6 GB RAM'ler, tüm iPhone 14 modellerinde karşımıza çıkacak. IPhone 14 Pro ve IPhone 14 Pro Max modellerinde artık çentik olmayacaktır. Bununla beraber, ön kamera ve Face ID sensörleri için ekranda iki delik yer alacak.

IPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Merakla beklenen iPhone ürünleri arasında yer alan iPhone 14 modeli, birçok Apple kullanıcısı ve akıllı telefon kullanıcısı tarafından heyecanla bekleniyor. Tanıtılması beklenen cihazlar arasında iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max gibi modellerin yanı sıra M2 işlemcili yeni bilgisayar modelleri de yer alıyor. Apple, iPhone 14 ailesini 7 Eylül'de tanıtmayı planlıyor.