iphone 14 tamir ücretleri belli oldu! iphone 14 Türkiye tamir ücreti ne kadar, kaç TL? iphone 14 ekran, arka cam, batarya, arka kamera değişim fiyatı!

Apple Türkiye, satışa sunulacak iphone 14'ün tamir ücretlerini açıkladı. Iphone 14 Türkiye tamir ücretleri ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor. Iphone 14 ekran, arka cam, batarya, arka kamera değişim fiyat listesi merak ediliyor. Peki, iphone 14 Türkiye tamir ücreti ne kadar, kaç TL? iphone 14 ekran, arka cam, batarya, arka kamera değişim fiyat listesi!

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Türkiye'de 23 Eylül'de satışa sunulacak iphone 14 modellerinin tamir fiyatları belli oldu. Iphone 14 ekran, arka cam, batarya, arka kamera değişim fiyat listesi merak ediliyor. Iphone 14 Türkiye tamir ücreti ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor. iphone 14 tamir ücretleri belli oldu! iphone 14 Türkiye tamir ücreti ne kadar, kaç TL? iphone 14 ekran, arka cam, batarya, arka kamera değişim fiyat listesi! Detaylar haberimizdedir…

IPHONE 14 TÜRKİYE TAMİR ÜCRETİ NE KADAR?

Apple 7 Eylül'de yeni iPhone modellerini görücüye çıkardı. Apple'ın yeni iPhone modelleri, Türkiye'de 23 Eylül'de satışa çıkacaktır. iPhone 14 serisi de başta olmak üzere yeni modeller satışa çıkarılmadan önce Apple Türkiye tamir ücretlerini açıkladı.

IPHONE 14 TAMİR ÜCRETLERİ LİSTESİ

Apple Türkiye'nin sitesinde yer alan tamir ücretleri şu şekilde:

EKRAN DEĞİŞİMİ

iPhone 14 : 6.999 TL

iPhone 14 Plus : 7.999 TL

iPhone 14 Pro : 7.999 TL

iPhone 14 Pro Max : 9.999 TL

ARKA CAM DEĞİŞİMİ

iPhone 14 : 3.999 TL

iPhone 14 Plus : 4.599 TL

iPhone 14 Pro : 16.699 TL

iPhone 14 Pro Max : 19.499 TL

BATARYA DEĞİŞİMİ

iPhone 14 : 2.119 TL

iPhone 14 Plus : 2.119 TL

iPhone 14 Pro : 2.119 TL

iPhone 14 Pro Max : 2.119 TL

ARKA KAMERA

iPhone 14 : 3.999 TL

iPhone 14 Plus : 3.999 TL

iPhone 14 Pro : 5.699 TL

iPhone 14 Pro Max : 5.699 TL

CİHAZ DEĞİŞİMİ GEREKTİREN OLASI HASARLAR

iPhone 14 : 20.429 TL

iPhone 14 Plus : 21.919 TL

iPhone 14 Pro : 24.999 TL

iPhone 14 Pro Max : 26.999 TL

IPHONE 14 SERİSİNİN TÜRKİYE FİYATLARI