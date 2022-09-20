iphone 14 tamir ücretleri belli oldu! iphone 14 Türkiye tamir ücreti ne kadar, kaç TL? iphone 14 ekran, arka cam, batarya, arka kamera değişim fiyatı!
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Apple Türkiye, satışa sunulacak iphone 14'ün tamir ücretlerini açıkladı. Iphone 14 Türkiye tamir ücretleri ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor. Iphone 14 ekran, arka cam, batarya, arka kamera değişim fiyat listesi merak ediliyor. Peki, iphone 14 Türkiye tamir ücreti ne kadar, kaç TL? iphone 14 ekran, arka cam, batarya, arka kamera değişim fiyat listesi!
Türkiye'de 23 Eylül'de satışa sunulacak iphone 14 modellerinin tamir fiyatları belli oldu. Iphone 14 ekran, arka cam, batarya, arka kamera değişim fiyat listesi merak ediliyor. Iphone 14 Türkiye tamir ücreti ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor. iphone 14 tamir ücretleri belli oldu! iphone 14 Türkiye tamir ücreti ne kadar, kaç TL? iphone 14 ekran, arka cam, batarya, arka kamera değişim fiyat listesi! Detaylar haberimizdedir…
IPHONE 14 TÜRKİYE TAMİR ÜCRETİ NE KADAR?
Apple 7 Eylül'de yeni iPhone modellerini görücüye çıkardı. Apple'ın yeni iPhone modelleri, Türkiye'de 23 Eylül'de satışa çıkacaktır. iPhone 14 serisi de başta olmak üzere yeni modeller satışa çıkarılmadan önce Apple Türkiye tamir ücretlerini açıkladı.
IPHONE 14 TAMİR ÜCRETLERİ LİSTESİ
Apple Türkiye'nin sitesinde yer alan tamir ücretleri şu şekilde:
EKRAN DEĞİŞİMİ
- iPhone 14 : 6.999 TL
- iPhone 14 Plus : 7.999 TL
- iPhone 14 Pro : 7.999 TL
- iPhone 14 Pro Max : 9.999 TL
ARKA CAM DEĞİŞİMİ
- iPhone 14 : 3.999 TL
- iPhone 14 Plus : 4.599 TL
- iPhone 14 Pro : 16.699 TL
- iPhone 14 Pro Max : 19.499 TL
BATARYA DEĞİŞİMİ
- iPhone 14 : 2.119 TL
- iPhone 14 Plus : 2.119 TL
- iPhone 14 Pro : 2.119 TL
- iPhone 14 Pro Max : 2.119 TL
ARKA KAMERA
- iPhone 14 : 3.999 TL
- iPhone 14 Plus : 3.999 TL
- iPhone 14 Pro : 5.699 TL
- iPhone 14 Pro Max : 5.699 TL
CİHAZ DEĞİŞİMİ GEREKTİREN OLASI HASARLAR
- iPhone 14 : 20.429 TL
- iPhone 14 Plus : 21.919 TL
- iPhone 14 Pro : 24.999 TL
- iPhone 14 Pro Max : 26.999 TL
IPHONE 14 SERİSİNİN TÜRKİYE FİYATLARI
- iPhone 14 128 GB – 30.999 TL
- iPhone 14 256 GB – 33.599 TL
- iPhone 14 512 GB – 38.999 TL
- iPhone 14 Plus 128 GB Türkiye fiyatı – 34.999 TL
- iPhone 14 Plus 256 GB Türkiye fiyatı – 37.599 TL
- iPhone 14 Plus 512 GB Türkiye fiyatı – 42.899 TL
- iPhone 14 Pro 128 GB – 39.999 TL
- iPhone 14 Pro 256 GB – 42.599 TL
- iPhone 14 Pro 512 GB – 47.899 TL
- iPhone 14 Pro 1 TB – 53.199 TL