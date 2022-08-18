iPhone kullanıcıları tarafından sıkça sorulan sorular arasında iPhone 14 ne zaman çıkacak? Sorusu da yer alıyor. iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 tanıtım tarihi ne zaman?

Birçok kişi tarafından heyecanla beklenen Apple markasının iPhone 14 modeli, oldukça büyük beklenti yaratmakta. Akıllı telefon kullanıcılarının merakla beklediği akıllı telefonlardan birisi olan iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 tanıtım tarihi ne zaman? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

IPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Merakla beklenen iPhone ürünleri arasında yer alan iPhone 14 modeli, birçok Apple kullanıcısı ve akıllı telefon kullanıcısı tarafından heyecanla bekleniyor. Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre, iPhone 14 tanıtım tarihi olarak 7 Eylül tarihini işaret etti. Tanıtılması beklenen cihazlar arasında iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max gibi modellerin yanı sıra M2 işlemcili yeni bilgisayar modelleri de yer alıyor.

IPHONE TANITIM ETKİNLİKLERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILIYOR?

Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan diğer iPhone modelleri ise aşağıda yer alan tarihlerde tanıtılmıştı.

iPhone 13 : 23 Eylül 2021

iPhone 12 : 23 Ekim 2020

iPhone 11 : 20 Eylül 2019

iPhone XS : 21 Eylül 2018

iPhone X : 3 Kasım 2017

iPhone 8 : 22 Eylül 2017

iPhone 7 : 16 Eylül 2016