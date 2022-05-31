Iphone 14 ne zaman çıkacak? IPhone 14 fiyatı ne kadar? Iphone 14 özellikleri! - Haberler

Dünyanın en popüler teknoloji markalarından biri olan Apple, yeni Iphone seri 14'ü piyasaya sürmek için gün sayıyor. Tüketici tarafından merakla beklenen Iphone 14 ne zaman çıkacak ve Iphone 14 özellikleri neler olacak merakla bekleniyor. Iphone 14 modelini heyecanla bekleyenler ne zaman çıkacağını ve fiyatının ne kadar olacağını araştırıyor. Iphone 14 ne zaman çıkacak? IPhone 14 fiyatı ne kadar? Iphone 14 özellikleri! Detaylar haberimizdedir…

IPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın yeni Iphone 14 serisi; Iphone 14, Iphone 14 Max, Iphone 14 Pro ve Iphone 14 Pro Max şeklinde olacağı yönünde. Bu dört model şeklinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Iphone 14 bu yıl Eylül veya Ekim ayında çıkacağı yönünde tahmin ediliyor.

IPHONE 14 FİYATI NE KADAR?

Iphone 14 serisinin fiyat listesi tahmine göre:

iPhone 14 – 799 dolar

iPhone 14 Max –899 dolar

iPhone 14 Pro – 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max – 1199 dolar

IPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

Apple iddiaya göre, Iphone 14 serisini çentikli ekrandan vazgeçerek delikli bir ekran kullanacağı yönünde tahminler bulunuyor. Edinilen bilgilere göre Iphone 14 modeli, RAM ve ekran tarafından bazı benzer özellikler taşıyacak. Örneğin, telefonların hepsinde 6GB RAM olması beklenmektedir. iPhone 13 ailesinde sadece Pro modellerinde sunulan 6GB RAM'ler, tüm iPhone 14 modellerinde karşımıza çıkacak. IPhone 14 Pro ve IPhone 14 Pro Max modellerinde artık çentik olmayacaktır. Bununla beraber, ön kamera ve Face ID sensörleri için ekranda iki delik yer alacak.

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