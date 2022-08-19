iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 çıkış tarihi!

Apple çok yakın zamanda İphone 14'ü tanıtacak. Geleneksel olarak Eylül'ün ikinci haftasında tanıtılması beklenen iphone 14'ün ne zaman tanıtılacağı merak konusu oldu. iPhone 14 ne zaman çıkacak?

İphone 14 ne zaman çıkacak? Apple çok yakın zamanda İphone 14'ü tanıtacak. Geleneksel olarak Eylül'ün ikinci haftasında tanıtılması beklenen iphone 14'ün ne zaman tanıtılacağı merak konusu oldu. iphone 14 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

IPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Merakla beklenen iPhone ürünleri arasında yer alan iPhone 14 modeli, birçok Apple kullanıcısı ve akıllı telefon kullanıcısı tarafından heyecanla bekleniyor. Tanıtılması beklenen cihazlar arasında iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max gibi modellerin yanı sıra M2 işlemcili yeni bilgisayar modelleri de yer alıyor. Apple, iPhone 14 ailesini 13 Eylül'de tanıtmayı planlıyor.

IPHONE TANITIM ETKİNLİKLERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILIYOR?

Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan diğer iPhone modelleri ise aşağıda yer alan tarihlerde tanıtılmıştı.