Iphone 14 fiyatlarına zam geldi! Iphone 14 ne kadar, yüzde kaç zam geldi?

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IPHONE 14 FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Yeni Iphone fiyatları güncellendi. Apple Türkiye, tüm modellerine %10 oranında zam yaptığını açıkladı.

IPHONE 14 FİYATLARI NE KADAR?

IPHONE 14: 35.999 TL

IPHONE 14 PLUS: 39.999 TL

IPHONE 14 PRO: 45.999 TL

IPHONE PRO MAX: 63.999 TL