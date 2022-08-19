iPhone 14 fiyatı ne kadar? iPhone 14 fiyat!

Merakla beklenen iPhone ürünleri arasında yer alan iPhone 14 modeli, birçok Apple kullanıcısı ve akıllı telefon kullanıcısı tarafından heyecanla bekleniyor. iPhone 14 fiyatı ne kadar? İşte, iPhone 14 fiyat ve detaylar...

İphone 14 fiyatı ne kadar? Merakla beklenen iPhone ürünleri arasında yer alan iPhone 14 modeli, birçok Apple kullanıcısı ve akıllı telefon kullanıcısı tarafından heyecanla bekleniyor. iPhone 14 fiyatı ne kadar? İşte, iPhone 14 fiyat ve detaylar...

IPHONE 14 FİYATI NE KADAR?

Geçtiğimiz senelerde Apple, iPhone modellerinin fiyatını büyük oranda sabit tutmuştu. 2017 yılında piyasaya sürdüğü iPhone X ile geçen yıl tanıtılan iPhone 13 Pro, ABD'de 999 dolardan satışa sunuldu. Fakat enflasyonla beraber Apple, iPhone 14 modelinin fiyatında artış yapmayacak olsa bile iPhone 14 Pro'da aynı durum geçerli olmayacağı tahmin ediliyor. 13 Eylül'de tanıtımının yapılması planlanan iPhone 14 Pro modellerinde 100 dolarlık artış olması beklenmektedir.

IPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Merakla beklenen iPhone ürünleri arasında yer alan iPhone 14 modeli, birçok Apple kullanıcısı ve akıllı telefon kullanıcısı tarafından heyecanla bekleniyor. Tanıtılması beklenen cihazlar arasında iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max gibi modellerin yanı sıra M2 işlemcili yeni bilgisayar modelleri de yer alıyor. Apple, iPhone 14 ailesini 13 Eylül'de tanıtmayı planlıyor.

IPHONE TANITIM ETKİNLİKLERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILIYOR?

Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan diğer iPhone modelleri ise aşağıda yer alan tarihlerde tanıtılmıştı.