Teknoloji severlerin heyecanla beklediği Iphone 14 tanıtımı dün akşam yapıldı. Her çıkardığı model ile kullanıcılarını heyecanlandıran Apple şimdi ise "Far Out" adındaki etkinliği ile Yeni Apple watch modellerini ve AirPods Pro tanıtılırken bir diğer yandan da yeni çıkan Iphone 14 de tanıtıldı. İlgililerin merak ettiği sorulardan biri ise Iphone 14 fiyatı ne kadar? Apple Iphone Güncel fiyatları 2022! Iphone 14 özellikleri neler?

Apple dün akşam merakla beklenen Iphona 14 tanıtımını yaptı. 4 modelle piyasaya çıkacak olan Iphone'un Türkiye güncel fiyatları belirlendi. Merakla beklenen Iphone 14 tanıtımının ardında şimdi ise merakla yeni Apple ürünü olan Iphone 14'ün Türkiye fiyatı araştırılıyor. 128 GB'lık saklama alanı ve 1 TB'lık saklama alanına sahip olarak model teknoloji severlerin gündeminde yer aldı. Peki, Iphone 14 fiyatı ne kadar? Apple Iphone Güncel fiyatları 2022! Iphone 14 özellikleri neler?

IPHONE 14 FIYATI NE KADAR?

Yeni cihazlar, " İphone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max" olarak kullanıcılarla buluşacak. Teknoloji devi olan Apple, dünyaca en popüler olan markalardan birisi olmakta ilk sıralarda yer alıyor. Dünya çapında heyecanla beklenen Iphone 14 tanıtımının yapılmasının ardından fiyatları da araştırıldı. Yeni çıkan Iphone 14 Türkiye güncel fiyat listesi şu şekilde:

iPhone 14 128 GB: 30 bin 999 TL

iPhone 14 256 GB: 33 bin 599 TL

iPhone 14 512 GB: 38 bin 899 TL

iPhone 14 Plus 128 GB: 34 bin 999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB: 37 bin 599 TL

iPhone 14 Plus 512 GB: 42 bin 899 TL

iPhone 14 Pro 128 GB: 39 bin 999 TL

iPhone 14 Pro 256 GB: 42 bin 599 TL

iPhone 14 Pro 512 GB: 47 bin 899 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 53 bin 199 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB: 43 bin 999 TL

iPhone 14 Pro Max 256 GB: 46 bin 599 TL

iPhone 14 Pro Max 512 GB: 51 bin 899 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 57 bin 199 TL

IPHONE MODELLERİNİN FİYATLARI 2022

128 GB Iphone 13- 27.999 TL

256 GB Iphone 13- 30.599 TL

512 GB Iphone 13- 35.899 TL

64 GB Iphone 12- 24.999 TL

128 GB Iphone 12-26.299 TL

256 GB Iphone 12- 28.899 TL