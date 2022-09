Iphone 14 fiyatı ne kadar? Apple Iphone Güncel fiyatları 2022! Iphone 14 özellikleri neler?

Teknoloji severlerin heyecanla beklediği Iphone 14 tanıtımı dün akşam yapıldı. Her çıkardığı model ile kullanıcılarını heyecanlandıran Apple şimdi ise "Far Out" adındaki etkinliği ile Yeni Apple watch modellerini ve AirPods Pro tanıtılırken bir diğer yandan da yeni çıkan Iphone 14 de tanıtıldı. İlgililerin merak ettiği sorulardan biri ise Iphone 14 fiyatı ne kadar? Apple Iphone Güncel fiyatları 2022! Iphone 14 özellikleri neler?