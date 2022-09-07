Teknoloji devi Apple, 20.00'de başlayan "Far Out" isimli etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. Kameralar karşısına geçen Apple CEO'su Tim Cook, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 ve Apple Watch Ultra ve iPhone 14 modellerinin özelliklerini ve fiyatlarını bir bir açıkladı. Peki, iPhone 14 farkı nedir? iPhone 14'ün farkları neler? iPhone 14 iPhone 13 karşılaştırması!

İphone 14 farkı nedir? Teknoloji devi Apple, 20.00'de başlayan "Far Out" isimli etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. Kameralar karşısına geçen Apple CEO'su Tim Cook, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 ve Apple Watch Ultra ve iPhone 14 modellerinin özelliklerini ve fiyatlarını bir bir açıkladı. Peki, iPhone 14 farkı nedir? iPhone 14'ün farkları neler? iPhone 14 iPhone 13 karşılaştırması haberimizde...

IPHONE 14 FARKI

Yeni Apple Watch modellerinin ve AirPods Pro'nun tanıtılmasının ardından iPhone modellerine geçildi. Geçtiğimiz yıl 128 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl da 128 GB alanla geldi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,1 inç – 1170 x 2532 piksel – 460 PPI – Super Retina XDR OLED – Ön ve arka taraf Ceramic Shield – HDR desteği, 2.000.000:1 kontrast oranı, 800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR), Dolby Vision

İşlemci: Yenilenmiş Apple A15 Bionic

Depolama ve RAM: 128 GB, 256 GB ve 512 GB NVMe – 6 GB LPDDR4X RAM

Ana Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı) f/1.6, Dual Pixel, PDAF, OIS, Akıllı HDR 5 – 12 Megapiksel, f/2.4 (ultra geniş açı), Dual Pixel PDAF, 120°, Sabit video çekimi

Ana Kamera Video: Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı – Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı – Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p), 4K video kaydederken 8 Megapiksel fotoğraf çekme – Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Ön Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, Auto-HDR, Akıllı HDR 5, Gece Modu

Ön Kamera Video: Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı, 24-25-30-60 FPS @4K, 25-30-60 FPS @1080p – 120 FPS @1080p ağır çekim video desteği

Batarya: 3.279 mAh – 35W hızlı şarj, 15W MagSafe hızlı şarj, 7.5W Qi manyetik hızlı şarj

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Lightning

İşletim Sistemi: iOS 16

IPHONE 14 FİYATI

iPhone 14, ABD ve Avrupa'da 799 dolar başlangıç fiyatı ile 16 Eylül 2022'de satışa sunulacak.

IPHONE 14 PLUS TANITILDI

iPhone 14 Plus büyük ekranlı iPhone isteyen fakat Pro Max'e çıkmak istemeyen kişilere hitap ediyor. Cihaz hem ekran hem de kamera ve işlemci olmak üzere Pro versiyonlarından ayrışıyor. Fiyat olarak biraz daha uygun modeller.

IPHONE 14 PLUS ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.7 inç boyut, FHD+, 60 Hz, OLED, HDR-HDR10, DCI-P3, Super Retina XDR, True Tone

İşlemci: A15 Bionic, 5 nm, 2×3.2 GHz + 4X2.0 GHz (6 çekirdekli)/ 4x GPU çekirdeği

Arka kamera: 12 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel geniş açı

Ön kamera: Otomatik odaklama yapan yeni kamera

Depolama: 128GB/ 256GB/ 512GB

Bellek: 6GB RAM (LPDDR4X)

Batarya: 4.323 mAh

İşletim sistemi: iOS 16

Diğer: 5G, Wi-Fi 6, Çift Hat, IP68 suya ve toza dayanıklılık, uydu bağlantısı

Renk seçenekleri: Yeşil, mor, mavi, siyah, beyaz ve kırmızı

IPHONE 14 PLUS'IN FİYATI

Fiyatı 899 dolardan başlayan iPhone 14 Plus'ın ön sipariş 9 Eylül, satış ise 7 Ekim'de başlayacak.

IPHONE 14 PRO TANITILDI

iPhone 14 Pro, Apple'ın iPhone 12 serisiyle kullanmaya başladığı keskin ve köşeli tasarım geleneğini devam ettiriyor.

IPHONE 14 PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,1 inç 120 Hz

İşlemci: A16 Bionic

RAM: 6 GB (LPDDR5)

Ön Kamera: 12 MP (f/1.9)

Arka Kamera: 48 MP +12 MP + 12 MP

48 MP arka, 12 MP ön kamerası önceki iPhone 13 modelinden 3 kat daha iyi düşük ışık performansı sunuyor. Daha gelişmiş mikro çekim özelliği sayesinde ise tüm yakın çekim detayları net bir şekilde görülebiliyor.

IPHONE 14 PRO'NUN FİYATI

iPhone 14 Pro'nun fiyatı 999 dolardan başlıyor.