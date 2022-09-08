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iPhone 13 ne kadar oldu? iPhone 13 fiyatı! iPhone 13 fiyatı düştü mü?

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iPhone 13 ne kadar oldu? iPhone 13 fiyatı! iPhone 13 fiyatı düştü mü?

Apple'nin "Far Out" isimli etkinliğinde Yeni Apple Watch modellerinin ve AirPods Pro'nun tanıtılmasının ardından iPhone modellerine geçildi. Geçtiğimiz yıl 128 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl da 128 GB alanla geldi. Peki, iPhone 13 ne kadar oldu? iPhone 13 fiyatı! iPhone 13 fiyatı düştü mü?

İphone 13 fiyatı! Apple'nin "Far Out" isimli etkinliğinde Yeni Apple Watch modellerinin ve AirPods Pro'nun tanıtılmasının ardından iPhone modellerine geçildi. Geçtiğimiz yıl 128 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl da 128 GB alanla geldi. Peki, iPhone 13 ne kadar oldu? iPhone 13 fiyatı! iPhone 13 fiyatı düştü mü? İşte detaylar...

IPHONE 13 FİYATI

Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, birçok ürünün fiyatında artışa gidildi. İphone 13, iPhone SE, AirPods 2. nesil ve AirPods 3. nesil ve AirPods Max gibi ürünlerin fiyatının yükseldiği görüldü.

  • 128 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 22.499 TL / yeni fiyatı: 27.999 TL
  • 256 GB iPhone 13 - önceki fiyatı: 24.499 TL / yeni fiyatı: 30.599 TL
  • 512 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 28.499 TL / yeni fiyatı: 35.899 TL

IPHONE 13 MİNİ

  • 128 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 22.499 TL / yeni fiyatı: 27.999 TL
  • 256 GB iPhone 13 - önceki fiyatı: 24.499 TL / yeni fiyatı: 30.599 TL
  • 512 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 28.499 TL / yeni fiyatı: 35.899 TL

IPHONE SE

  • 64 GB - önceki fiyatı: 13.499 TL / yeni fiyatı: 16.999 TL
  • 128 GB - önceli fiyatı: 14.499 TL / yeni fiyatı: 18.299 TL
  • 256 GB - önceki fiyatı: 16.499 TL / yeni fiyatı: 20.899 TL

IPHONE 12

  • 64 GB - önceki fiyatı: 20.999 TL / yeni fiyatı: 24.999 TL
  • 128 GB - önceki fiyatı: 21.999 TL / yeni fiyatı: 26.299 TL
  • 256 GB - önceki fiyatı: 23.999 TL / yeni fiyatı: 28.899 TL
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