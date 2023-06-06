Apple, başta iPhone olmak üzere Türkiye'de satışa sunduğu ürünlere zam yaptı. iPhone 11 zam geldi mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, iPhone 11 zam gelecek mi? iPhone 14 pro max zam geldi mi? Apple yüzde kaç zam yaptı? İşte detaylar...

Apple, Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı! En pahalı iPhone 68 bin lira oldu

Dünyanın birçok noktasında sabit fiyat politikasıyla çalışan Apple, Türkiye'de 2023 yılının içinde üçüncü zam geçişini yaptı. iPhone 11 ve iPhone 14 pro max zam gelecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Apple ürünlerine yüzde kaç zam geldi merak konusu oldu. Peki, iPhone 11 zam gelecek mi? iPhone 14 pro max zam geldi mi? Apple yüzde kaç zam yaptı? Detaylar haberimizde...

İPHONE 11 ZAM GELECEK Mİ?

Ocak ve Mayıs'ta gelen zamların ardından 5 Haziran'da başta iPhone olmak üzere Apple ürünlerine bir kez daha zam geldi. Apple Türkiye'nin resmi sitesinde yayınladığı verilere göre yeni fiyatlar şöyle: