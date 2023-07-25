iPhone 11 suya dayanıklı mı? iPhone 11 su geçirir mi, suya dayanıklı mı? iPhone su geçirirse garantisi bozulur mu? iPhone hangi serisi su geçirmez?

Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen kişilerin bir kısmı iPhone 11 modellerine yöneliyor. Eylül ayında açıklanması beklenen iPhone 15 öncesi fiyatlar zamlanmadan yeni telefon almak isteniyor. Peki, iPhone 11 su geçirir mi, suya dayanıklı mı? iPhone su geçirirse garantisi bozulur mu? iPhone hangi serisi su geçirmez?

iPhone su geçirir mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız. O halde iPhone 11 su geçirir mi, suya dayanıklı mı? iPhone su geçirirse garantisi bozulur mu? iPhone hangi serisi su geçirmez? Sorularına cevap arayalım…

İPHONE 11 SU GEÇİRİR Mİ, SUYA DAYANIKLI MI?

iPhone 11,iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isimli modellerden oluşan iPhone 11 serisi 2019 yılının eylül ayında piyasaya sürüldü. Satışa sunulduğu dönemde yoğun ilgi ile karşı karşıya kalan iPhone modelleri şu anda hâlâ popüler durumda.

Suya, sıvı sıçramasına ve toza dayanıklılık kalıcı değildir ve normal kullanıma bağlı yıpranma sonucunda azalabilir. Sıvı hasarı garanti kapsamında değildir ancak tüketiciyi koruma yasaları kapsamında sahip olduğunuz haklar olabilir.

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IPHONE'UM ISLANIRSA NE YAPMALIYIM?

iPhone'unuza sudan başka bir sıvı sıçrarsa etkilenen alanı musluk suyuyla durulayın.

iPhone'unuzu gözlük bezi gibi tüy bırakmayan yumuşak bir bezle silin.

SIM tepsisini açmadan önce iPhone'unuzun kuru olduğundan emin olun.

iPhone'unuzu kurutmak için Lightning bağlayıcısı aşağı bakacak şekilde hafifçe elinize vurarak fazla sıvının akmasını sağlayın. iPhone'unuzu hava akımı olan kuru bir yerde bırakın. iPhone'u Lightning bağlayıcısından içeriye doğru soğuk hava üfleyen bir fanın önüne koymak, kurutma işlemine yardımcı olabilir.

iPhone'unuzu harici bir ısı kaynağı kullanarak veya Lightning bağlayıcısının içine pamuklu çubuk ya da kağıt havlu gibi yabancı maddeler sokarak kurutmayın.

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR veya sonraki model aygıtınıza bir Lightning kablosu ya da aksesuar bağladığınızda Lightning bağlantı noktasında sıvı varsa iPhone'unuz sizi uyarabilir. iPhone'unuzda sıvı algılama uyarısı görüyorsanız ne yapmanız gerektiğini öğrenin.

IPHONE'UM ISLANIRSA ŞARJ EDEBİLİR MİYİM?

iPhone'unuz sıvıyla temas ederse tüm kabloları çıkarın ve tamamen kuruyana kadar aygıtınızı şarj etmeyin. iPhone'unuz ıslakken aksesuarları kullanmak veya şarj etmek aygıta hasar verebilir. Lightning kablosuyla veya bir Lightning aksesuarı takarak aygıtı şarj etmeden önce en az 5 saat bekleyin.

Kablosuz şarj için iPhone'unuzu yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle (örneğin, lens temizleme beziyle) silin. Uyumlu bir kablosuz şarj matına yerleştirmeden önce iPhone'un kuruduğundan emin olun.

IPHONE'UM ISLANIRSA VE HOPARLÖRDEN BOĞUK SES ÇIKMAYA BAŞLARSA NE YAPMALIYIM?

Suyun mikrofonda mı yoksa hoparlörde mi olduğunu kontrol edin: iPhone'u hoparlörün bulunduğu tarafı aşağı bakacak şekilde, tüy bırakmayan bir kumaş üzerine yerleştirin ve su damlayıp damlamadığına bakın. Bağlantı noktasındaki su tamamen buharlaşana kadar hoparlörün veya mikrofonun performansını düşürebilir. Daha önce verilen yönergeleri izleyerek iPhone'unuzu kurulayın.

IPHONE'UM TOZLANIRSA NE YAPMALIYIM?

iPhone'unuz tozlanırsa yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle (örneğin, lens temizleme beziyle) silin. SIM tepsisini açmadan önce iPhone'unuzdaki tozun temizlendiğinden emin olun. Temizlik ürünleri veya sıkıştırılmış hava kullanmayın.