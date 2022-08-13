iPhone 11 su geçirir mi? iPhone 11 suya dayanıklı mı?
Apple'ın son dönemlerde en çok tercih edilen telefonu iPhone 11, kullanıcılar ve satın almak isteyenler tarafından en çok merak edilen sorunu "iPhone 11 su geçirir mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, iPhone 11 su geçirir mi? iPhone 11 suya dayanıklı mı? Daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin.
İphone 11, IEC standardı 60529 kapsamında IP68 olarak derecelendirilmiştir. IP derecesi, bir cihazın kire, toza ve suya ne kadar dayanıklı olduğunu göstermek için oluşturulan bir ölçüm standardıdır. Peki, iPhone 11 su geçirir mi? iPhone 11 suya dayanıklı mı? İşte detaylar…
İPHONE 11 SU GEÇİRİR Mİ?
iPhone 11'in IP68 olarak derecelendirilmesinin ardından iPhone 11'in toza ve kire neredeyse tamamen dayanıklı olması ve yaklaşık yarım saat boyunca 1,5 metre derinliğine kadar suya daldırılmasına dayanabileceği bildirilmektedir. iPhone 11, IP68 kapsamınca maksimum 30 dakikaya kadar 2 metre su derinliğine kadar daldırıldığında su geçirmediği Apple'ın servis ekiplerince bildirildi.
Bu modeller, IEC standardı 60529 kapsamında IP68 derecesine sahiptir (30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlik ):
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri ise IEC standardı 60529 kapsamında 30 dakikaya kadar ve maksimum 4 metre derinlikte su geçirmemektedir.
İPHONE ISLANINCA NE YAPILMASI GEREK?
- iPhone'unuza sudan başka bir sıvı sıçrarsa etkilenen alanı musluk suyuyla durulayın.
- iPhone'unuzu gözlük bezi gibi tüy bırakmayan yumuşak bir bezle silin.
- SIM tepsisini açmadan önce iPhone'unuzun kuru olduğundan emin olun.
- iPhone'unuzu kurutmak için Lightning bağlayıcısı aşağı bakacak şekilde hafifçe elinize vurarak fazla sıvının akmasını sağlayın. iPhone'unuzu hava akımı olan kuru bir yerde bırakın. iPhone'u Lightning bağlayıcısından içeriye doğru soğuk hava üfleyen bir fanın önüne koymak, kurutma işlemine yardımcı olabilir.
- iPhone'unuzu harici bir ısı kaynağı kullanarak veya Lightning bağlayıcısının içine pamuklu çubuk ya da kağıt havlu gibi yabancı maddeler sokarak kurutmayın.