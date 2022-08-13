Apple'ın son dönemlerde en çok tercih edilen telefonu iPhone 11, kullanıcılar ve satın almak isteyenler tarafından en çok merak edilen sorunu "iPhone 11 su geçirir mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, iPhone 11 su geçirir mi? iPhone 11 suya dayanıklı mı? Daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin.

İphone 11, IEC standardı 60529 kapsamında IP68 olarak derecelendirilmiştir. IP derecesi, bir cihazın kire, toza ve suya ne kadar dayanıklı olduğunu göstermek için oluşturulan bir ölçüm standardıdır. Peki, iPhone 11 su geçirir mi? iPhone 11 suya dayanıklı mı? İşte detaylar…

İPHONE 11 SU GEÇİRİR Mİ?

iPhone 11'in IP68 olarak derecelendirilmesinin ardından iPhone 11'in toza ve kire neredeyse tamamen dayanıklı olması ve yaklaşık yarım saat boyunca 1,5 metre derinliğine kadar suya daldırılmasına dayanabileceği bildirilmektedir. iPhone 11, IP68 kapsamınca maksimum 30 dakikaya kadar 2 metre su derinliğine kadar daldırıldığında su geçirmediği Apple'ın servis ekiplerince bildirildi.

Bu modeller, IEC standardı 60529 kapsamında IP68 derecesine sahiptir (30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlik ):

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri ise IEC standardı 60529 kapsamında 30 dakikaya kadar ve maksimum 4 metre derinlikte su geçirmemektedir.

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