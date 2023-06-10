İpek Özkal Sayan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal Sayan'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İpek Özkal Sayan geliyor. Peki, İpek Özkal Sayan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği ne, hangi üniversitede, evli mi? İpek Özkal Sayan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İpek Özkal Sayan'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, İpek Özkal Sayan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında? İşte detaylar haberimizde...

İPEK ÖZKAL SAYAN KİMDİR?

Ankara'da doğmuştur. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamıştır. Türkiye'de "Sağlık Sektörü Örneğinde Devletin Küçültülmesi ve Etkenleştirilmesi Çalışmaları" adlı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmuştur. Akabinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Bölümü'nde başladığı Doktora Programı'nı "Türkiye'de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi" teziyle tamamlamıştır. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde Profesör kadrosunda görev yapmakta olan İpek Özkal Sayan, iyi derecede İngilizce ve orta derecede İtalyanca bilmektedir.