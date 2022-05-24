İpek Özbey kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gazeteci İpek Özbey nereli? İpek Özbey'in hayatı ve biyografisi... - Haberler

İpek Özbey kimdir sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yazdığı gazete yazıları ve kitaplarıyla tanınan İpek Özbey, hayatı, kim olduğu hakkında araştırmalar yapılıyor. Hayatı merak edilen gazeteci İpek Özbey kimdir? İpek Özbey kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

İPEK ÖZBEY KİMDİR?

1973'te İstanbul'da doğan Özbey, gazeteciliğe İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken Günaydın'da başladı. Babası Mustafa Özbey Mydonese Showland Yönetim Kurulu Başkanı. Özbey Turizm UCS AŞ Medya 2000 grup Başkanıdır.

İpek Özbey'in kişisel hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.

İpek Özbey, bir dönem Hürriyet Gazetesinde çalışmış ve şimdi ise Cumhuriyet Gazetesinde görev alan bir gazetecidir.

Siyasal konular üzerine yazdığı kitaplarla tanınan gazeteci aynı zamanda yazdığı köşe yazılarıyla da biliniyor.

İpek Özbey'in Kitapları

Kırık Matruşka

Demokrasi Kahramanları

İPEK ÖZBEY KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gazetece ve köşe yazarı olan İpek Özbey'in yaşı ve nereli olduğu hakkında bir bilgi bulunmuyor.

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