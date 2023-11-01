Ünlü iş insanı İpek Kıraç kimdir ve İpek Kıraç'ın babası ve annesi kim olduğu araştırılıyor. İpek Kıraç ile babası İnan Kıraç olayı nedir ve davası sonuçlandı mı merak ediliyor. İpek Kıraç kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor sorularına yanıt aranırken, iş insanı İpek Kıraç'ın babası ve annesi kim olduğu gündemden düşmüyor. Peki, İpek Kıraç kimdir? İpek Kıraç'ın babası ve annesi kim?

İpek Kıraç kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İş insanı İpek Kıraç'ın babası ve annesi kim?

İpek Kıraç kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları gündeme gelirken iş insanı İpek Kıraç'ın babası ve annesi kim olduğu merak ediliyor. İş insanı İnan Kıraç tüm varlığına el koymak istediği gerekçesi ile kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetti. Ardından İpek Kıraç kimdir sorusuna yanıt aranıyor. İpek Kıraç kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İş insanı İpek Kıraç'ın babası ve annesi kim? Detaylar haberimizdedir…

İPEK KIRAÇ KİMDİR?

İpek Kıraç, 29 Kasım 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Türk İş insanı ve Yönetici. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesidir. Küçük yaştayken İnan ve Suna Kıraç tarafından evlat edinildi. İpek Kıraç, 2002 yılında Koç Özel Lisesi'nden, 2007 yılında Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 2009 yılında başladığı Brown Üniversitesi Halk Sağlığı programında yüksek lisans eğitimine devam ederken, UMass Tıp Fakültesi'nde ALS hastalığı üzerine araştırmalar yürüten Cecil B. Day Laboratuvarı Nöromusküler Araştırmaları'nda görev aldı. İpek Kıraç, Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nde gerçekleştirdiği stajıyla klinik deneyimi kazandı. Kıraç, 2012 - 2021 yılları arasında Sirena Marine Denizcilik San. Ticaret A.Ş.'nin CEO'luğunu üstlendi. İpek Kıraç'ın liderliğinde Sirena Marine stratejik bir dönüşüm geçirirken, lüks yelkenli ve motor yatlar sektöründe kendi markasını geliştirip, Türkiye'nin en büyük ilk 500 ihracatçısı arasına girdi. Üretimdeki mükemmeliyet yaklaşımı ve marka bilinirliği Sirena Marine'i savunma sanayi ve otomotiv sektörlerindeki projelerde de tercih edilen bir tedarikçi haline getirdi. Kıraç'ın liderliği altında cirosu 10 yıldan az bir sürede 5 kat büyüyen, kârlılığı ise aynı sürede 20 kat artan şirket, sektöründe küresel bir oyuncuya dönüştü. Günümüzde İpek Kıraç, Sirena Marine'deki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdürüyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği'ni de yürütmekte olan İpek Kıraç, 2021 yılında annesi Suna Kıraç'ın ismini taşıyan "Suna'nın Kızları" adında bir eğitim inisiyatifini başlattı.

Suna'nın Kızları, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşımla, kız çocuklarını hayallerini gerçekleştirmeleri yolunda güçlendirecek destekleyici bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor. İpek Kıraç, dijital teknolojileri kullanarak ve gönüllü katılımı seferber ederek sokak hayvanlarının refahı üzerine çalışan SemtPati Vakfı'nı kurdu. İpek Kıraç; Vehbi Koç Vakfı, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., Amerikan Hastanesi, Zer Merkezi Hizmetler A.Ş., Arçelik Pazarlama A.Ş. ve Setur Servis Turistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor.

Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı olan Kıraç, Koç Üniversitesi ve Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerine devam ediyor.

İPEK KIRAÇ'IN BABASI VE ANNESİ KİM?

İpek Kıraç, küçük yaştayken İnan ve Suna Kıraç tarafından evlat edinildi.

Suna Kıraç

İnan Kıraç

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