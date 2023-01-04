İpek Karapınar kimdir? İpek Karapınar hayatı ve biyografisi! İpek Karapınar kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen İpek Karapınar, vatandaşların merak konusu oldu. İşte İpek Karapınar hakkında merak edilenler. İpek Karapınar hayatı ve biyografisi. İpek Karapınar kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İpek Karapınar merak konusu oldu. İşte İpek Karapınar hakkında merak edilen İpek Karapınar kimdir, İpek Karapınar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

İPEK KARAPINAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Mart 1984 (38 yıl yaşında) İstanbul,