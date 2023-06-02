İpek Filiz Yazıcı hamile mi? İpek Filiz Yazıcı Ufuk Beydemir çocuğu mu olacak?

Geçtiğimiz sene şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen 21 yaşındaki oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın son paylaşımı sonrasında hamile mi sorusu araştırılıyor. İpek Yazıcı çocuğu mu olacak araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İpek Filiz Yazıcı hamile mi? İpek Filiz Yazıcı çocuğu mu olacak? İşte detaylar...

Aşk 101 dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz sene kendisinden 10 yaş büyük şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlendi. Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın son paylaşımı sonrasında hamile mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İpek Filiz Yazıcı hamile mi? İpek Filiz Yazıcı çocuğu mu olacak? Detaylar haberimizde...

İPEK FİLİZ YAZICI HAMİLE Mİ?

Geçtiğimiz sene şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen 21 yaşındaki oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın son paylaşımı kafa karıştırdı. Oyuncunun belirginleşen göbeğini gören takipçileri "Hamile misin?" yorumları yağdırırken Yazıcı yaptığı açıklama iddiayı yalanlayarak "Bir takım evlilik kiloları alındı. Daha ben bebeyim" dedi.

İPEK FİLİZ YAZICI ÇOCUĞU MU OLACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş, yorumlar üzerine İpek Filiz Yazıcı'ya ulaşarak hamilelik iddiasını sordu. İddiayı yalanlayan Yazıcı, "Bir takım evlilik kiloları alındı. Daha ben bebeyim" şeklinde konuştu. Son olarak "İçimizdeki Ateş" dizisinde ve "Mitat" filminde rol alan güzel oyuncu yakında eski formuna geri döneceğini belirtti.