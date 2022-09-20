Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan İpek Arsu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, İpek Arsu sevgilisi var mı? Miss Turkey İpek Arsu evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan İpek Arsu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, İpek Arsu sevgilisi var mı? Miss Turkey İpek Arsu evli mi? Detaylar haberimizde…

İPEK ARSU SEVGİLİSİ VAR MI?

2022 Miss Turkey 9 numarası İpek Arsu'dur. İpek Arsu, Akdeniz Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yöneti Asistanlığı mezunudur. 20 yaşında olan İpek Arsu, 1.73 boyundadır. Miss Turkey 9 numara İpek Arsu'nun, @_ipekarsu kullanıcı adıyla 980 takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY İPEK ARSU EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple İpek Arsu'nun evli olmadığı bilinmektedir.