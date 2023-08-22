Daha önce yaptığı bir açıklamada "Benim sağlık problemim var, o yüzde bir kez daha anne olmam zor" diyen ve 3 yıl önce çocuk sahibi olmak için başvuru yapan 45 yaşındaki sanatçı İpek Açar'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Merak edilenler arasında ise İpek Açar kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruları yer aldı. İpek Açar hayatı ve biyografisi!

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile nikah masasına oturdu. Sağlık sorunlarından dolayı yeniden çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Açar'ın bebek beklediği ortaya çıktı. Peki, İpek Açar kimdir? Kaç yaşında, nereli? İpek Açar hayatı ve biyografisi!

İPEK AÇAR KİMDİR?

Açar, 1976 yılında dünyaya geldi. Kadıköy Anadolu lisesi mezunu olan şarkıcı, 1999 yılında vokalistliğini yaptığı Kayahan ile evlendi. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle o dönem büyük tepki toplamıştı.Çift 1999 yılında Kayahan'ın Gömeç 'te yaptırıp adını 'Gönül Köşküm' koyduğu evde evlendi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İpek Açar ile Kayahan'ın, Aslı Gönül isimli bir kız çocuğu bulunuyor. 22 yıl evli kalan çiftin mutluluğu Kayahan'ın 2015 yılında yaşamını yitirmesiyle son buldu.

İPEK AÇAR HAMİLE Mİ?



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce verdiği bir röportajda "Benim sağlık problemim var, o yüzden bir kez daha çocuk sahibi olamam" diyen Açar, eşi Alper Kömürcü ile 3 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurdu. 3 yıldır prodesürlerin tamamlanmasını bekleyen çift aldığı bebek müjdesiyle şaşkına döndü. Birkaç ay önce Bodrum'a yerleşen ve sadece işleri için İstanbul'a gelen 45 yaşındaki sanatçı hamile olduğunu öğrendi. Büyük bir mutluluk yaşayan çift, hamilelik sürecini gözlerden uzak şekilde geçirmek istiyor. Çift aldıkları güzel haberin ardından evlatlık başvurusunu geri çekmedi.

İpek Açar ile Kayahan'ın, Aslı Gönül isimli bir kız çocuğu bulunuyor. 22 yıl evli kalan çiftin mutluluğu Kayahan'ın 2015 yılında yaşamını yitirmesiyle son buldu. .Alper kömürcü ile evli olan İpek Açar, hamile olduğunu açıkladı.