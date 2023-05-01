Ip Man: Kung Fu Ustası konusu nedir, oyuncuları kimler? Ip Man: Kung Fu Ustası hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı, nerede çekildi?
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Bugün Kanal D'de Ip Man: Kung Fu Ustası filmi ekranlara gelecek. Film hakkında izleyiciler, Ip Man: Kung Fu Ustası konusu nedir, oyuncuları kimler? Ip Man: Kung Fu Ustası hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı, nerede çekildi? araştırması yapıyor. Peki, Ip Man: Kung Fu Ustası konusu ne? Ip Man: Kung Fu Ustası oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Başrollerinde Dennis To,Yuan Li Ruoxin,Tong Xiaohu'nun olduğu "Ip Man: Kung Fu Ustası" filmi Kanal D'de! Peki, Ip Man: Kung Fu Ustası konusu nedir, oyuncuları kimler? Ip Man: Kung Fu Ustası hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı, nerede çekildi?
Polis olarak görev yaptığı dönem Ip Man, bir çete liderini tutuklar. Ancak çete liderinin gizemli bir şekilde ölmesinin üzerine Ip Man cinayetle suçlanır. Bu durumun ardından gangsterin kızı babasının intikamını almak için harekete geçer. Polis gücünden ayrılmak zorunda kalan Ip Man bu sırada, yakında Japon ordusunun Guangzhou'ya gelişiyle de mücadele etmek zorunda kalır.
Dennis To - Ip Man
Yuan Li Ruoxin - Qing Chuan
Tong Xiaohu - Yönetmen Yuan
Yue Dongfeng- Qiao Wu
Cheung Wing-sing - Chang Qinyuan
Zhao Xiaoguang Sasaki - Zuo
Ren Yu - Tokugawa
Ribby - Li Rizhu
San Ye - Michael Wong
Ip Man: Kung Fu Ustası filmi 2019 yapımı aksiyon ve dövüş filmidir. Film TV'de ilk kez olarak bugün 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü Kanal D'de ekranlara gelecek.