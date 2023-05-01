Bugün Kanal D'de Ip Man: Kung Fu Ustası filmi ekranlara gelecek. Film hakkında izleyiciler, Ip Man: Kung Fu Ustası konusu nedir, oyuncuları kimler? Ip Man: Kung Fu Ustası hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı, nerede çekildi? araştırması yapıyor. Peki, Ip Man: Kung Fu Ustası konusu ne? Ip Man: Kung Fu Ustası oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Başrollerinde Dennis To,Yuan Li Ruoxin,Tong Xiaohu'nun olduğu "Ip Man: Kung Fu Ustası" filmi Kanal D'de! Peki, Ip Man: Kung Fu Ustası konusu nedir, oyuncuları kimler? Ip Man: Kung Fu Ustası hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı, nerede çekildi?

IP MAN: KUNG FU USTASI KONUSU NEDİR?

Polis olarak görev yaptığı dönem Ip Man, bir çete liderini tutuklar. Ancak çete liderinin gizemli bir şekilde ölmesinin üzerine Ip Man cinayetle suçlanır. Bu durumun ardından gangsterin kızı babasının intikamını almak için harekete geçer. Polis gücünden ayrılmak zorunda kalan Ip Man bu sırada, yakında Japon ordusunun Guangzhou'ya gelişiyle de mücadele etmek zorunda kalır.

IP MAN: KUNG FU USTASI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dennis To - Ip Man

Yuan Li Ruoxin - Qing Chuan

Tong Xiaohu - Yönetmen Yuan

Yue Dongfeng- Qiao Wu

Cheung Wing-sing - Chang Qinyuan

Zhao Xiaoguang Sasaki - Zuo

Ren Yu - Tokugawa

Ribby - Li Rizhu

San Ye - Michael Wong

IP MAN: KUNG FU USTASI NE ZAMAN ÇIKTI?

Ip Man: Kung Fu Ustası filmi 2019 yapımı aksiyon ve dövüş filmidir. Film TV'de ilk kez olarak bugün 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü Kanal D'de ekranlara gelecek.