İp Man serisinin son halkası olan İp Man 4 Final'in oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı ve filmin ana konusu araştırılmaktadır. İp Man 4 hangi yıl çekildi merak konusu oldu. Peki, İp Man 4 Final oyuncuları kimler? İp Man konusu nedir? İp Man 4 nerede, hangi yıl çekildi? İşte detaylar...

Star Tv ekranlarında bu akşam İp Man 4 filmi seyircisiyle buluştu. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin detayları araştırılmaktadır. İp Man serisinin final bölümü hangi yıl, nerede çekildi merak konusu oldu. Arama motorlarında İp Man 4 Final filminin oyuncu kadrosu sorgulatılıyor. Peki, İp Man 4 Final oyuncuları kimler? İp Man konusu nedir? İp Man 4 nerede, hangi yıl çekildi? Detaylar haberimizde...

İP MAN 4 FİNAL KONUSU NEDİR?

Karısının ölümünden sonra Ip Man, sigara yüzünden boğaz kanseri olduğunu öğrenir. İsyankar oğlu Ip Chun zorbalara karşı kavga ettikten sonra okuldan kovulur ve Ip Man bir okul aramak için Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrine gitmeye karar verir. Öğrencisi Bruce Lee, bir Wing Chun okulu açarak, Amerikalılara dövüş sanatlarını öğreterek ve dövüş sanatları üzerine bir kitap yazarak San Francisco'daki yerel dövüş sanatları topluluğunu altüst eder.

İP MAN 4 OYUNCU KADROSU!

Donnie Yen

Wu Yue

Scott Adkins

Danny Chan

Vanness Wu

Chris Collins

Nico Amedeo