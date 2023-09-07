Ip Man 2 filmi oyuncuları kim? Ip Man 2 filmi konusu, oyuncuları ve Ip Man 2 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ip Man 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ip Man 2 konusu, özeti ve Ip Man 2 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ip Man 2 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ip Man 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ip Man 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Ip Man 2 konusu nedir, Ip Man 2 oyuncuları kimler ve Ip Man 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

IP MAN 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük Usta inin ikincisi, 1949 yılında Hong Kong'ta geçiyor ve ustanın sanatını yaymak adına giriştiği mücadeleyi anlatıyor. Dövüş sanatını açık bir şekilde dış dünyaya öğreten ilk Kung-Fu ustası Ip Man, Hong Kong'ta yeni bir hayat kurmaya çalışmaktadır. Neredeyse sefaletin göbeğinde yaşamak zorunda olan Ip Man, en iyi bildiği öğretiyi yayabilmek ve bu işten de geçimini sağlayabilmek için bir çatı katını Wing Chun dersleri için kiralar. Bir dernek bünyesinde birleşen ve Hong Kong dövüş sanatını yayan ustalar, Ip Man'ın okuluna göz dikerler. Busadece dövüş sanatlarının tarihini değil, köklü Çin kültürünü, onların kültürlerine olan derin saygılarını ve onlar için ailenin önemini anlatıyor.

Yönetmen: Wilson Yip

Senaryo: Edmond Wong , Chan Tai-Li , Choi Hiu-Yan

Oyuncular: Kent Cheng , Lynn Hung , Sammo Hung Kam-Bo, Xiaoming Huang , Donnie YenFilmin

Türü: Aksiyon, Biyografi, Drama,

Orijinal Adı: Yip Man 2

Yapım Yılı: 2010

Yapım Ülkesi: Hong Kong, Çin

Orijinal Dili: Çince, Kantonca, İngilizce

Filmin Süresi: 108 dk