IOS ne demek? Apple IOS 17 beta, özellikleri neler, ne zaman gelecek?
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Teknoloji devi Apple, işletim sistemi olan IOS'un yeni sürümünü tanıttı. Merakla beklenen IOS 17'nin hangi özelliklerle geleceği çok konuşuluyordu. Peki, IOS ne demek? Apple IOS 17 beta, özellikleri neler, ne zaman gelecek?
Ülkemizde çok kullanılan telefon ve bilgisayarlarıyla tanınan Apple markası, kendi işletim sistemi olan IOS'un yeni sürümü IOS 17'yi tanıttığı bir lansman gerçekleştirdi. Teknoloji severlerin gözlerini çevirdiği bu lansmandan sonra kullanıcılar IOS ne demek? Apple IOS 17 beta, özellikleri neler, ne zaman gelecek? sorularını sormaya başladı. İşte IOS 17 hakkında tüm detaylar…
iOS (İşletim Sistemi) terimi, Apple şirketi tarafından geliştirilen ve Apple cihazlarında (iPhone, iPad, iPod touch) çalışan mobil işletim sistemi için kullanılan bir kısaltmadır. iOS, özgün olarak iPhone'un ilk piyasaya sürüldüğü 2007 yılında tanıtılmıştır ve o zamandan beri sürekli olarak geliştirilmiştir. iOS, Apple'ın donanımıyla entegre çalışarak kullanıcılara güvenlik, performans ve kullanıcı deneyimi sağlamayı amaçlar.
iOS, kullanıcı dostu bir arayüze, uygulama mağazası olan App Store'a, güncellemelere ve yeniliklere hızlı erişim imkanı sunan bir işletim sistemidir. Ayrıca iOS, Apple'ın kendi geliştirdiği uygulamalarla birlikte, üçüncü taraf uygulamaların da çalışmasına olanak tanır.
iOS'un özellikleri arasında yüksek performans, güçlü güvenlik önlemleri, çoklu görev yetenekleri, Siri adlı sesli asistan, iCloud ile senkronizasyon, FaceTime ile görüntülü görüşme gibi özellikler yer alır. Ayrıca iOS, geliştiricilere zengin bir platform sunarak çeşitli uygulamaların ve oyunların geliştirilmesine olanak sağlar.
iOS, Apple cihazlarının kullanıcıları arasında geniş bir popülerliğe sahiptir ve dünya genelinde milyonlarca insan tarafından kullanılmaktadır.
"Her gün, daha olağanüstü." başlığıyla iOS 17'yi tanıtan teknoloji devi, yaptığı lansmanda yeni iOS'un özellikleri kullanıcılara gösterdi. Eski tasarımdan sıkılan iOS kullanıcılarına yeni ve özgün bir tasarım sunan Apple yaptığı lansmanda takdirleri topladı. iOS 17, günlük işlerimizi yaparken deneyimimizi daha da geliştirmek için yeni özellikler getiriyor. Birini aradığınızda veya mesaj attığınızda gözüken yeni tasarım bizleri karşılayacak. iOS 17, Apple'ın söylemiyle yeni deneyimler vaadediyor.
Apple iOS 17 Beta'ya katılmak isteyenlerin Apple Developer Programı'na üye olmaları veya Apple Beta Software Programı'na kayıt yapmaları gerekebilir. Bu programlara kaydolmanız durumunda, beta sürümleri için erken erişim ve geri bildirim sağlama imkanına sahip olabilirsiniz.
StandBy Uygulaması: iPhone'u gece baş ucu saati olarak kullanma
NameDrop Uygulaması: iPhone'lar arasında kişi bilgilerini kolayca paylaşma
Journal Uygulaması: Yeni bir günlük tutma uygulaması
Mesajlar uygulamasında sticker'lar ve konum paylaşma özelliği
Canlı sticker'lar için geliştirilmiş özellikler
Sesli mesajları metne dökme desteği
Gelişmiş otomatik tamamlama teknolojisi ile hızlı yazma
FaceTime'ta mesaj ekleyebilme özelliği
Yeni evcil hayvan albümleri özelliği fotoğraflarda
Bul uygulamasıyla öğeleri kolayca paylaşma eklentisi
Siri komut değişikliği: 'Hey Siri' yerine yalnızca 'Siri' deneyimi
Kilit ekranında yeni kişi görünümü özelliği
Çevrimdışı Haritalar uygulaması için yeni güncellemeler
Apple, 2 saatten uzun süren bir #WWDC23 etkinliği yaptı. Etkinlikte net bir tarih vermeyen Apple Sonbahar'ı işaret etti. Yeni teknolojilerini ve cihazlarını tanıtan Apple yine çok beğenildi. Resmi sayfasında iOS 17'nin aşağıdaki cihazlarla uyumlu olacağı aktarıldı.
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE
Dileyen iOS kullanıcıları beta sürümüne katılarak iOS 17'nin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.