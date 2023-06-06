Teknoloji devi Apple, işletim sistemi olan IOS'un yeni sürümünü tanıttı. Merakla beklenen IOS 17'nin hangi özelliklerle geleceği çok konuşuluyordu. Peki, IOS ne demek? Apple IOS 17 beta, özellikleri neler, ne zaman gelecek?

Ülkemizde çok kullanılan telefon ve bilgisayarlarıyla tanınan Apple markası, kendi işletim sistemi olan IOS'un yeni sürümü IOS 17'yi tanıttığı bir lansman gerçekleştirdi. Teknoloji severlerin gözlerini çevirdiği bu lansmandan sonra kullanıcılar IOS ne demek? Apple IOS 17 beta, özellikleri neler, ne zaman gelecek? sorularını sormaya başladı. İşte IOS 17 hakkında tüm detaylar…

IOS NE DEMEK?

iOS (İşletim Sistemi) terimi, Apple şirketi tarafından geliştirilen ve Apple cihazlarında (iPhone, iPad, iPod touch) çalışan mobil işletim sistemi için kullanılan bir kısaltmadır. iOS, özgün olarak iPhone'un ilk piyasaya sürüldüğü 2007 yılında tanıtılmıştır ve o zamandan beri sürekli olarak geliştirilmiştir. iOS, Apple'ın donanımıyla entegre çalışarak kullanıcılara güvenlik, performans ve kullanıcı deneyimi sağlamayı amaçlar.

iOS, kullanıcı dostu bir arayüze, uygulama mağazası olan App Store'a, güncellemelere ve yeniliklere hızlı erişim imkanı sunan bir işletim sistemidir. Ayrıca iOS, Apple'ın kendi geliştirdiği uygulamalarla birlikte, üçüncü taraf uygulamaların da çalışmasına olanak tanır.

iOS'un özellikleri arasında yüksek performans, güçlü güvenlik önlemleri, çoklu görev yetenekleri, Siri adlı sesli asistan, iCloud ile senkronizasyon, FaceTime ile görüntülü görüşme gibi özellikler yer alır. Ayrıca iOS, geliştiricilere zengin bir platform sunarak çeşitli uygulamaların ve oyunların geliştirilmesine olanak sağlar.

iOS, Apple cihazlarının kullanıcıları arasında geniş bir popülerliğe sahiptir ve dünya genelinde milyonlarca insan tarafından kullanılmaktadır.

#WWDC23

APPLE IOS 17 BETA

"Her gün, daha olağanüstü." başlığıyla iOS 17'yi tanıtan teknoloji devi, yaptığı lansmanda yeni iOS'un özellikleri kullanıcılara gösterdi. Eski tasarımdan sıkılan iOS kullanıcılarına yeni ve özgün bir tasarım sunan Apple yaptığı lansmanda takdirleri topladı. iOS 17, günlük işlerimizi yaparken deneyimimizi daha da geliştirmek için yeni özellikler getiriyor. Birini aradığınızda veya mesaj attığınızda gözüken yeni tasarım bizleri karşılayacak. iOS 17, Apple'ın söylemiyle yeni deneyimler vaadediyor.

Apple iOS 17 Beta'ya katılmak isteyenlerin Apple Developer Programı'na üye olmaları veya Apple Beta Software Programı'na kayıt yapmaları gerekebilir. Bu programlara kaydolmanız durumunda, beta sürümleri için erken erişim ve geri bildirim sağlama imkanına sahip olabilirsiniz.

Yeni FaceTime görseli

IOS 17'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

StandBy Uygulaması: iPhone'u gece baş ucu saati olarak kullanma

NameDrop Uygulaması: iPhone'lar arasında kişi bilgilerini kolayca paylaşma

Journal Uygulaması: Yeni bir günlük tutma uygulaması

Mesajlar uygulamasında sticker'lar ve konum paylaşma özelliği

Canlı sticker'lar için geliştirilmiş özellikler

Sesli mesajları metne dökme desteği

Gelişmiş otomatik tamamlama teknolojisi ile hızlı yazma

FaceTime'ta mesaj ekleyebilme özelliği

Yeni evcil hayvan albümleri özelliği fotoğraflarda

Bul uygulamasıyla öğeleri kolayca paylaşma eklentisi

Siri komut değişikliği: 'Hey Siri' yerine yalnızca 'Siri' deneyimi

Kilit ekranında yeni kişi görünümü özelliği

Çevrimdışı Haritalar uygulaması için yeni güncellemeler

Yeni AirDrop görünümü

IOS 17 NE ZAMAN GELECEK?

Apple, 2 saatten uzun süren bir #WWDC23 etkinliği yaptı. Etkinlikte net bir tarih vermeyen Apple Sonbahar'ı işaret etti. Yeni teknolojilerini ve cihazlarını tanıtan Apple yine çok beğenildi. Resmi sayfasında iOS 17'nin aşağıdaki cihazlarla uyumlu olacağı aktarıldı.

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE

Dileyen iOS kullanıcıları beta sürümüne katılarak iOS 17'nin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.