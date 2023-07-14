iOS 17 ve Android 14 yeni özellikleri nedir ve iOS 17 ve Android 14 emojiler neler olduğu merak ediliyor. WWDC 2023'ün ardından, iOS 17 için birçok yeni özellik açıklandı. iOS 17 ne zaman gelecek? ve iOS 17 ve Android 14 emojiler neler? olduğu gündeme geliyor. Kullanıcılar, mesaj yazarken emoji kullanmayı genellikle tercih ederler. Peki, iOS 17 ve Android 14 yeni özellikleri nedir? iOS 17 ve Android 14 emojiler neler? iOS 17 ne zaman gelecek?

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iOS 17 VE ANDROID 14 YENİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Telefon Çağrılarınızı kişiselleştirin

Mesajlar Tüm iMessage uygulamalarınız tek bir yerde

Çıkartmalar Benzersiz çıkartmalar yaratın

FaceTime Mesaj bırakın

Beklemede modu: Yepyeni bir tam ekran deneyimi

Etkileşimli Araç Takımları Tek dokunuşla harekete geçin

AirDrop

Günlük

iOS 17 VE ANDROID 14 EMOJİLER NELER?

17 Temmuz Pazartesi günü, Dünya Emoji Günü ile beraber Emojipedia, kullanıcıları için bazı yeni emojilerin resimlerini yayınlamıştır. Bunların içerisinde misket limonu, yatay hareket eden 'hayır' anlamında bir kafa, dikey hareket eden 'evet' anlamında bir kafa, efsanevi Phoenix kuşu, cinsiyetten bağımsız dört aile emojisi yer almaktadır.

iOS 17 NE ZAMAN GELECEK?

WWDC 2023 etkinliğinde duyurulan iOS 17, ancak sonbaharda iPhone'lara sunulacak. Eylül 2023 tarihi, iOS 17'nin lansmanının gerçekleşeceği öngörülen bir zaman dilimidir.

iOS 17, günlük hayatta yaptıklarınızı daha da geliştirmek için yeni özellikler sunuyor. Arama veya mesaj gönderme gibi eylemlerde kendinizi daha önce hiç olmadığı kadar ifade edebileceksiniz. Apple, WWDC 2023'te duyurduğu iOS 17 güncellemesi için henüz kesin bir tarih belirtmemiş olsa da, bu güncellemeyi Eylül ayında iPhone 15 ile birlikte yayınlaması bekleniyor.

iOS 17 HANGİ TELEFONLARDA VAR?