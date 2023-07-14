iOS 17 ve Android 14 yeni özellikleri nedir? iOS 17 ve Android 14 emojiler neler? iOS 17 ne zaman gelecek?
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iOS 17 ve Android 14 yeni özellikleri nedir ve iOS 17 ve Android 14 emojiler neler olduğu merak ediliyor. WWDC 2023'ün ardından, iOS 17 için birçok yeni özellik açıklandı. iOS 17 ne zaman gelecek? ve iOS 17 ve Android 14 emojiler neler? olduğu gündeme geliyor. Kullanıcılar, mesaj yazarken emoji kullanmayı genellikle tercih ederler. Peki, iOS 17 ve Android 14 yeni özellikleri nedir? iOS 17 ve Android 14 emojiler neler? iOS 17 ne zaman gelecek?
iOS ve Android kullanıcılarına müjdeli haber geldi. iOS 17 ve Android 14'ün yeni özelliği tahmin edilen emojiler merak ediliyor. iOS 17 ve Android 14 yeni özellikleri nedir? iOS 17 ve Android 14 emojiler neler? iOS 17 ne zaman gelecek? sorularına yanıt aranıyor. iOS 17 ve Android 14 yeni özellikleri nedir ve iOS 17 ve Android 14 emojiler neler gündeme geliyor. iOS 17 ve Android 14 yeni özellikleri nedir? iOS 17 ve Android 14 emojiler neler? iOS 17 ne zaman gelecek? Detaylar haberimizdedir…
- Telefon Çağrılarınızı kişiselleştirin
- Mesajlar Tüm iMessage uygulamalarınız tek bir yerde
- Çıkartmalar Benzersiz çıkartmalar yaratın
- FaceTime Mesaj bırakın
- Beklemede modu: Yepyeni bir tam ekran deneyimi
- Etkileşimli Araç Takımları Tek dokunuşla harekete geçin
- AirDrop
- Günlük
17 Temmuz Pazartesi günü, Dünya Emoji Günü ile beraber Emojipedia, kullanıcıları için bazı yeni emojilerin resimlerini yayınlamıştır. Bunların içerisinde misket limonu, yatay hareket eden 'hayır' anlamında bir kafa, dikey hareket eden 'evet' anlamında bir kafa, efsanevi Phoenix kuşu, cinsiyetten bağımsız dört aile emojisi yer almaktadır.
WWDC 2023 etkinliğinde duyurulan iOS 17, ancak sonbaharda iPhone'lara sunulacak. Eylül 2023 tarihi, iOS 17'nin lansmanının gerçekleşeceği öngörülen bir zaman dilimidir.
iOS 17, günlük hayatta yaptıklarınızı daha da geliştirmek için yeni özellikler sunuyor. Arama veya mesaj gönderme gibi eylemlerde kendinizi daha önce hiç olmadığı kadar ifade edebileceksiniz. Apple, WWDC 2023'te duyurduğu iOS 17 güncellemesi için henüz kesin bir tarih belirtmemiş olsa da, bu güncellemeyi Eylül ayında iPhone 15 ile birlikte yayınlaması bekleniyor.
- iOS 17 güncellemesinin İPhone X, İPhone 8 ve İPhone 8 Plus için alınmayacağı belirtiliyor. Güncellemenin A12 ve üstü işlemcilerin bulunduğu cihazlara geleceği öne sürülüyor.
- Güncelleme alacak cihazlar şu şekilde olacak;
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max