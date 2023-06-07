Apple Inc. ya da eski adıyla Apple Computer Inc., merkezi Cupertino'da bulunan; tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar tasarlayan, geliştiren ve satan Amerikan çok uluslu şirkettir. Iphone telefonlara gelen İOS 17 sürümü ise merak ediliyor. Arama motorlarında İOS 17 ne zaman telefonlara gelmeyecek? İOS 17 hangi telefonlara gelecek? İOS 17 özellikleri nedir? soruları aratılıyor.

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İOS 17 ne zaman telefonlara gelecek? İOS 17 hangi telefonlara gelmeyecek? İOS 17 özellikleri nedir? soruları merak ediliyor. Apple'ın iOS işletim sistemi, iPhone kullanıcıları arasında büyük bir merak uyandıran yeni bir güncelleme olan iOS 17'yi duyurdu. Apple kullanıcıları ise arama motorlarında İOS 17 ne zaman telefonlara gelecek? İOS 17 hangi telefonlara gelmeyecek? İOS 17 özellikleri nedir? sorularına yanıt arıyor.

İOS 17 NE ZAMAN TELEFONLARA GELECEK?

İOS 17'nin çıkış tarihi hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, Apple genellikle yeni iOS sürümlerini Sonbahar aylarında yayınlamaktadır. Geçmiş yıllara bakıldığında, Eylül ayının ikinci ya da üçüncü haftası genellikle yeni iOS sürümlerinin yayınlandığı dönem olmuştur. İOS 17 kesin bir çıkış tarihi için Apple'ın resmi açıklaması bekleniyor.

İOS 17 ÖZELLİKLERİ NEDİR?

iOS 17'nin hangi özellikleri sunacağı konusunda ayrıntılı bilgiler henüz yayınlanmamıştır. Ancak, bazı spekülasyonlara dayanarak, iOS 17'nin çeşitli geliştirmeler ve yenilikler getireceği düşünülmektedir. Önceki sürümlerde olduğu gibi, iOS 17'nin performans iyileştirmeleri, kullanıcı arayüzü değişiklikleri, yeni özellikler ve güvenlik güncellemeleri içereceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, iOS 17'nin Kişiler uygulamasına yönelik güncellemeler, bir Günlük Kaydı (Journal) uygulaması ve iPhone'un masa başında bir akıllı ekran olarak işlev görmesini sağlayan yeni bir Bekleme modu gibi özelliklere sahip olabileceği de belirtilmektedir.

iOS 17, Apple tarafından duyurulan ve merakla beklenen bir güncellemedir. Ne zaman çıkacağı konusunda kesin bir bilgi olmasa da, genellikle Sonbahar aylarında yayınlanması beklenir. iOS 17'nin hangi özellikleri sunacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır, ancak performans iyileştirmeleri, kullanıcı arayüzü değişiklikleri, yeni özellikler ve güvenlik güncellemeleri gibi geliştirmelerin beklendiği söylenebilir. Ayrıca, Kişiler uygulamasına yönelik güncellemeler, bir Günlük Kaydı (Journal) uygulaması ve iPhone'un masa başında bir akıllı ekran olarak kullanılabilmesini sağlayan Bekleme modu gibi özelliklerin de iOS 17'ye eklenebileceği söyleniyor.

İOS 17 HANGİ TELEFONLARA GELMEYECEK?

Apple'ın iOS 17 güncellemesi, bazı eski iPhone modellerine destek vermeyecek. İşte güncellemeyi almayacak iPhone modelleri:

iPhone X: Apple, iPhone X modeline iOS 17 güncellemesini sunmayacak.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus: iOS 17 güncellemesi, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri için kullanıma sunulmayacak.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus: Bu modeller de iOS 17 güncellemesini almayacaklar.

iPhone SE (1. nesil): İlk nesil iPhone SE, iOS 17 güncellemesini desteklemeyecek.

Diğer eski iPhone modellerinden olan, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE (2. nesil) gibi bazı eski iPhone modelleri de iOS 17 güncellemesini almayacaklar.

Apple'ın iOS 17 güncellemesi birçok yenilik ve özellikle birlikte gelirken, bazı eski iPhone modelleri bu güncellemeyi almayacak. iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE (1. nesil), iPhone 6s ve iPhone 6s Plus gibi modeller iOS 17 güncellemesine destek vermeyecekler. Kullanıcıların güncelleme beklentilerini yönlendirmek için Apple'ın desteklenmeyen bu telefon modelleri hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir.

APPLE WWDC23 NOTLARI

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