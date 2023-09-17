WWDC 2023 etkinliğinde, iOS 17'nin tanıtımının ardından, iPhone kullanıcılarına iOS 16.5.1 güncellemesi sunuldu. Şimdi ise herkes, Apple'ın en yeni iPhone yazılımı olan iOS 17'ye ne zaman geçileceğini merak ediyor. Peki, iOS 17 ne zaman gelecek? iOS 17 tanıtıldı mı, hangi modellere gelecek?

iOS 17 güncellemesi, yeni bir Bekleme modu ile birlikte gelmiş olan widget'lar sayesinde iPhone'u adeta akıllı bir başucu saati gibi kullanma imkanı sunuyor. Ayrıca, güncellenmiş Mesajlar uygulaması, Canlı Sesli Posta ve daha birçok özellik de bu güncelleme ile sunuluyor. Peki, iOS 17 ne zaman gelecek? iOS 17 tanıtıldı mı, hangi modellere gelecek?

IOS 17 NE ZAMAN GELECEK?

iOS 17 güncellemesinin tam olarak ne zaman yayınlanacağı konusunda kesin bir tarih verilmedi. Apple genellikle yeni iOS sürümlerini sonbahar aylarında piyasaya sürer, ancak bu tarih her yıl değişebilir. iOS 17'nin hangi iPhone modellerine geleceği konusunda da resmi bir açıklama yapılmadı, ancak genellikle Apple, bir önceki sürümde desteklenen cihazları güncellemeye devam eder. Bu nedenle, iOS 17'nin hangi iPhone modellerine geleceğiyle ilgili daha fazla bilgiye Apple'ın resmi duyuruları geldiğinde ulaşabilirsiniz.

IOS 17 TANITILDI MI, HANGİ MODELLERE GELECEK?

iOS 17, günlük hayatta yaptıklarınızı daha da geliştirmek için yeni özellikler sunuyor. Arama veya mesaj gönderme gibi eylemlerde kendinizi daha önce hiç olmadığı kadar ifade edebileceksiniz.Apple, WWDC 2023'te duyurduğu iOS 17 güncellemesi için henüz kesin bir tarih belirtmemiş olsa da, bu güncellemeyi Eylül ayında iPhone 15 ile birlikte yayınlaması bekleniyor.

iOS 17 güncellemesinin İPhone X, İPhone 8 ve İPhone 8 Plus için alınmayacağı belirtiliyor. Güncellemenin A12 ve üstü işlemcilerin bulunduğu cihazlara geleceği öne sürülüyor.

Güncelleme alacak cihazlar şu şekilde olacak;

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE

(2. nesil veya daha yeni modeller)