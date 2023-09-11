WWDC 2023 etkinliğinde iOS 17'yi tanıttıktan sonra, iPhone kullanıcılarına iOS 16.5.1 güncellemesini sundu. Ancak şimdi gözler, Apple'ın en yeni iPhone yazılımı olan iOS 17'ye çevrildi. iOS kullanıcıları ise şimdi merakla soruyor iOS 17 ne zaman gelecek, hangi telefonlarda var? iOS 17 güncellemesi ne zaman gelecek? İşte detaylar…

iOS 17 güncellemesi, yeni bir Bekleme modu ile birlikte gelen widget'larla iPhone'u akıllı bir başucu saati gibi kullanmanıza olanak tanırken, ayrıca güncellenmiş Mesajlar uygulaması, Canlı Sesli Posta ve daha birçok özellik sunuyor. Peki, iOS 17 ne zaman gelecek, hangi telefonlarda var? iOS 17 güncellemesi ne zaman gelecek? Detaylar haberimizdedir…

IOS 17 NE ZAMAN GELECEK, HANGİ TELEFONLARDA VAR?

WWDC 2023 etkinliğinde duyurulan iOS 17, ancak sonbaharda iPhone'lara sunulacak. Eylül 2023 tarihi, iOS 17'nin lansmanının gerçekleşeceği öngörülen bir zaman dilimidir.

iOS 17, günlük hayatta yaptıklarınızı daha da geliştirmek için yeni özellikler sunuyor. Arama veya mesaj gönderme gibi eylemlerde kendinizi daha önce hiç olmadığı kadar ifade edebileceksiniz. Apple, WWDC 2023'te duyurduğu iOS 17 güncellemesi için henüz kesin bir tarih belirtmemiş olsa da, bu güncellemeyi Eylül ayında iPhone 15 ile birlikte yayınlaması bekleniyor.

iOS 17 güncellemesinin İPhone X, İPhone 8 ve İPhone 8 Plus için alınmayacağı belirtiliyor. Güncellemenin A12 ve üstü işlemcilerin bulunduğu cihazlara geleceği öne sürülüyor.

Güncelleme alacak cihazlar şu şekilde olacak;

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE

(2. nesil veya daha yeni modeller)

IOS 17 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Beta sürümünü denemek ve Apple'a destek olmak isteyen kullanıcılar Apple Geliştirme Programı'na üye olmak gerekiyor. Bireysel veya tek mal sahibi/tek kişilik bir işletmeyseniz, şirketinizle oturum açarak başlayın Apple Kimliği iki faktörlü kimlik doğrulama açıkken. Yasal adınız ve adresiniz de dahil olmak üzere temel kişisel bilgileri sağlamanız gerekir.

iOS 17 Beta programını kurmak için adımları Apple'ın sayfasından takip etmek gerekiyor.