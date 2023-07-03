Apple, WWDC 2023'te iOS 17'yi tanıttıktan sonra iOS 16.5.1 güncellemesini kullanıcılara sundu. iPhone kullanıcıları ise gözlerini iOS'un yeni sürümü iOS 17'ye çevirdi. Heyecanla beklenen sürüm için soruluyor; iOS 17 ne zaman gelecek, çıkacak? iOS 17 ne zaman yayınlanacak? iOS 17 hangi telefonlarda var? iOS beta nasıl yüklenir? iOS 17 ne zaman Türkiye'ye gelecek? İşte detaylar…

Apple, en yeni iPhone yazılımı olan iOS 17'yi duyurdu. Bu yılki güncellemeler arasında, iPhone'u widget'larla akıllı bir başucu saati gibi kullanmanızı sağlayan yeni bir Bekleme modu, güncellenmiş Mesajlar uygulaması, Canlı Sesli Posta ve daha birçok özellik bulunuyor. Peki, iOS 17 ne zaman gelecek, çıkacak? iOS 17 ne zaman yayınlanacak? iOS 17 hangi telefonlarda var? iOS beta nasıl yüklenir? iOS 17 ne zaman Türkiye'ye gelecek? İşte detaylar…

iOS 17 NE ZAMAN GELECEK, ÇIKACAK? iOS 17 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

WWDC 2023 etkinliğinde duyurulan iOS 17, ancak sonbaharda iPhone'lara sunulacak. Eylül 2023 tarihi, iOS 17'nin lansmanının gerçekleşeceği öngörülen bir zaman dilimidir.

iOS 17, günlük hayatta yaptıklarınızı daha da geliştirmek için yeni özellikler sunuyor. Arama veya mesaj gönderme gibi eylemlerde kendinizi daha önce hiç olmadığı kadar ifade edebileceksiniz. Apple, WWDC 2023'te duyurduğu iOS 17 güncellemesi için henüz kesin bir tarih belirtmemiş olsa da, bu güncellemeyi Eylül ayında iPhone 15 ile birlikte yayınlaması bekleniyor.

iOS 17 HANGİ TELEFONLARDA VAR?

iOS 17 güncellemesinin İPhone X, İPhone 8 ve İPhone 8 Plus için alınmayacağı belirtiliyor. Güncellemenin A12 ve üstü işlemcilerin bulunduğu cihazlara geleceği öne sürülüyor.

Güncelleme alacak cihazlar şu şekilde olacak;

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iOS 17 güncellemesi almayacak iPhone'lar

iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iOS 17 BETA NASIL YÜKLENİR?

Beta sürümünü denemek ve Apple'a destek olmak isteyen kullanıcılar Apple Geliştirme Programı'na üye olmak gerekiyor. Bireysel veya tek mal sahibi/tek kişilik bir işletmeyseniz, şirketinizle oturum açarak başlayın Apple Kimliği iki faktörlü kimlik doğrulama açıkken. Yasal adınız ve adresiniz de dahil olmak üzere temel kişisel bilgileri sağlamanız gerekir.

iOS 17 Beta programını kurmak için adımları Apple'ın sayfasından takip etmek gerekiyor. TIKLAYIN