Apple, iOS işletim sisteminin yeni sürümü iOS 17'yi duyurdu. iOS 17 ne zaman çıkacak, sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. iOS 17 performans iyileştirmeleri, kullanıcı arayüzü değişiklikleri ve güvenlik güncellemeleri gibi özelliklerle geliyor. iOS 17 ne zaman çıkacak? iOS 17 özellikleri! Hangi telefonlara gelecek? merak ediliyor. iPhone 6, 6S, 7, 8, X, 11 iOS 17 destekleyecek mi?

iOS 17 ne zaman çıkacak, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Apple'ın iOS işletim sistemi, iPhone kullanıcıları arasında büyük bir merak uyandıran yeni bir güncelleme olan iOS 17'yi duyurdu. iOS 17 ne zaman çıkacak? iOS 17 yeni özellikler ve beklenen tarih ne zaman? merak ediliyor. Kişiler uygulaması güncellemeleri, Günlük Kaydı (Journal) uygulaması ve Bekleme modu gibi özellikler de bekleniyor. iOS 17 ne zaman çıkacak? iOS 17 yeni özellikler ve beklenen tarih ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

iOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 17'nin çıkış tarihi hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, Apple genellikle yeni iOS sürümlerini Sonbahar aylarında yayınlamaktadır. Geçmiş yıllara bakıldığında, Eylül ayının ikinci ya da üçüncü haftası genellikle yeni iOS sürümlerinin yayınlandığı dönem olmuştur. Ancak, kesin bir çıkış tarihi için Apple'ın resmi açıklamasını beklemek önemlidir.

iOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

iOS 17'nin hangi özellikleri sunacağı konusunda ayrıntılı bilgiler henüz yayınlanmamıştır. Ancak, bazı spekülasyonlara dayanarak, iOS 17'nin çeşitli geliştirmeler ve yenilikler getireceği düşünülmektedir. Önceki sürümlerde olduğu gibi, iOS 17'nin performans iyileştirmeleri, kullanıcı arayüzü değişiklikleri, yeni özellikler ve güvenlik güncellemeleri içereceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, iOS 17'nin Kişiler uygulamasına yönelik güncellemeler, bir Günlük Kaydı (Journal) uygulaması ve iPhone'un masa başında bir akıllı ekran olarak işlev görmesini sağlayan yeni bir Bekleme modu gibi özelliklere sahip olabileceği de belirtilmektedir.

iOS 17 NE ZAMAN DUYURULDU?

iOS 17, Apple tarafından duyurulan ve merakla beklenen bir güncellemedir. Ne zaman çıkacağı konusunda kesin bir bilgi olmasa da, genellikle Sonbahar aylarında yayınlanması beklenir. iOS 17'nin hangi özellikleri sunacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır, ancak performans iyileştirmeleri, kullanıcı arayüzü değişiklikleri, yeni özellikler ve güvenlik güncellemeleri gibi geliştirmelerin beklendiği söylenebilir. Ayrıca, Kişiler uygulamasına yönelik güncellemeler, bir Günlük Kaydı (Journal) uygulaması ve iPhone'un masa başında bir akıllı ekran olarak kullanılabilmesini sağlayan Bekleme modu gibi özelliklerin de iOS 17'ye eklenebileceği söyleniyor.

Apple, genellikle yeni iOS sürümlerini duyurmadan önce WWDC (Worldwide Developers Conference) etkinliğini düzenler. Bu etkinlikte geliştiricilere yeni özellikler ve güncellemeler hakkında bilgi verilir. Eğer iOS 17 duyurulacaksa, büyük olasılıkla bir WWDC etkinliği sırasında gerçekleşecektir. Ancak, net bir duyuru tarihi henüz yapılmamıştır.

Sonuç olarak, iOS 17'nin çıkış tarihi ve özellikleri hakkında kesin bilgilere şu an için sahip değiliz. Apple'ın resmi açıklamalarını takip etmek ve WWDC etkinliklerini izlemek, iOS 17 hakkında daha fazla bilgi edinmek için en iyi yol olacaktır. Apple, genellikle iOS sürümlerinde kullanıcı deneyimini geliştirmeye ve yeni özellikler sunmaya önem verir, bu nedenle iOS 17'nin heyecan verici güncellemelerle birlikte geleceğini söylemek mümkündür.

Apple bugün büyük bir yazılım güncellemesi içeren iOS 17'yi duyurdu. iOS 17 ile Telefon, FaceTime ve Mesajlar uygulamaları daha gelişmiş bir iletişim deneyimi sunuyor, AirDrop ile paylaşım yapmak daha kolay hale geliyor ve daha akıllı veri girişi ile yazma hızı ve doğruluğu artıyor. iOS 17 ayrıca yeni deneyimler de içeriyor: Günlük uygulaması kullanıcıların minnet duydukları anları kaydetmelerini kolaylaştırıyor ve Beklemede özelliği iPhone yatay konumda dik durarak şarj edilirken bir bakışta göz atılabilecek bilgiler görüntülemenin yeni bir yolunu sunuyor.

"iOS 17 ile günlük yaşamımızda vazgeçilmez olan özellikleri daha derinlemesine ele alarak iPhone'u daha kişisel ve kullanıcı dostu hale getirdik." diyen Apple'ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi sözlerini şöyle sürdürdü: "Telefon, FaceTime ve Mesajlar uygulamaları iletişimde merkezi bir yere sahip ve bu sürüm iletişim açısından kullanıcılarımızın çok beğeneceğini düşündüğümüz güncellemelerle dolu. Ayrıca AirDrop'u da yeni paylaşım yolları sunacak şekilde baştan sona yeniden tasarladık, otomatik düzeltmeyi daha da iyileştirdik, Günlük uygulaması ve Beklemede özelliği sayesinde yepyeni deneyimler sunuyoruz ve çok daha fazlası bu sürümde kullanıcıları bekliyor. Herkesin bu yeni sürümü denemesi için sabırsızlanıyoruz."

Telefon Deneyiminde Büyük Güncellemeler

Telefon uygulaması iPhone deneyiminin kalbinde yer alıyor. Büyük bir güncelleme yapılan Telefon uygulamasındaki yeni Kişi Posterleri özelliği, kişiselleştirilebilen posterler sayesinde kullanıcıların kendilerini ifade etmeleri için yeni bir yol sunuyor. Kullanıcılar posterlerin nasıl görüneceğini özelleştirebiliyorlar. Fotoğraflar veya Memoji'lerde göz alıcı işlemler yapabiliyor, dikkat çekici tipografiler ve yazı tipi renkleri seçebiliyorlar. Böylece gelen aramalar yepyeni bir görünüm kazanıyor. Ayrıca, Kişi Posterleri üçüncü taraf arama uygulamalarında da kullanılabilecek.

FaceTime'a Sesli ve Görüntülü Mesajlar, Tepkiler ve Apple TV Desteği Ekleniyor

FaceTime şimdi sesli ve görüntülü mesajları destekliyor. Bu sayede kullanıcılar müsait olmayan bir kişiyi aradıklarında daha sonra görmesi için mesaj paylaşabiliyorlar.

FaceTime aramaları kalpler, balonlar, havai fişekler, lazer ışınları ve yağmur gibi çeşitli Tepkiler ile daha da etkileyici hale geliyor. Yeni efektler basit hareketlerle etkinleştirilebiliyor ve üçüncü taraf görüntülü arama uygulamalarında da kullanılabiliyor.

Apple TV 4K'da yapılan heyecan verici güncelleme sayesinde FaceTime şimdi evdeki en büyük ekranda da kullanılabiliyor. Süreklilik Kamerası sayesinde kullanıcılar doğrudan Apple TV'den görüntülü arama başlatabiliyor veya iPhone'larında yaptıkları bir aramayı Apple TV'ye aktararak arkadaşlarını ve ailelerini televizyonda görebiliyor. Ana Sahne özelliğiyle kullanıcılar odanın içinde gezinirken bile mükemmel kadraja sahip oluyor.

Mesajlar Uygulamasında Yepyeni Bir Görünüm ve Büyük Güncellemeler

Mesajlar uygulaması iOS 17 ile önemli güncellemeler alıyor. Yeni emoji çıkartmaları ve nesneleri fotoğraflardan kaldırarak oluşturulan Live Stickers ile yepyeni bir çıkartmalar deneyimi içeriyor. Kullanıcılar efektler ekleyerek Live Sticker'ları daha canlı hale getirebiliyor. Ayrıca klavyedeki yeni bir bölmede kullanıcının tüm çıkartmaları tek bir yerde toplanıyor. Böylece iOS'teki tüm çıkartmalara daha kolay erişim sağlanıyor.

Yeni Mesajlar uygulaması, kullanıcıların iletişim kurma biçimini zenginleştiriyor. Artık tek bir dokunuşla erişilen genişletilebilir menü ile iMessage uygulamalarını görüntülemek mümkün. Böylece Mesajlar uygulaması daha sade bir görünüme kavuşuyor. Arama özelliği şimdi arama filtreleri sayesinde daha güçlü ve hassas sonuçlar sunuyor. Kullanıcılar tam olarak aradıkları şeyi bulmak için, bir arama yapmaya başladıktan sonra yeni filtreler ekleyerek sonuçları daraltabiliyor. Yeni bir ok stili, kullanıcının sohbette kaldığı noktayı gösteriyor ve satır içi yanıt vermek için bir metin balonunu kaydırmak yeterli oluyor. Kullanıcı konumunu paylaşırsa, konum sohbet içinde gerçek zamanlı güncelleniyor. Sesli mesaj gönderirken otomatik olarak mesaj dökümü oluşturuluyor, böylece mesajı alan kullanıcı hemen mesajın dökümünü okumayı veya daha sonra sesli mesajı dinlemeyi seçebiliyor.

Mesajlar uygulamasında son derece önemli bir özellik daha kullanıma sunuluyor: Check In özelliği sayesinde kullanıcı bir aile üyesine veya arkadaşına gideceği yere güvenli bir şekilde ulaştığını bildirebiliyor. Kullanıcı bir Check In başlattıktan sonra, arkadaşı veya aile üyesi kullanıcı varış noktasına ulaştığında otomatik olarak bildirim alıyor. Kullanıcı varış noktasına doğru ilerlemiyorsa, aygıtın konumu, pil şarj düzeyi ve hücresel bağlantı durumu gibi kullanışlı bilgiler geçici olarak seçilen iletişim kişisiyle paylaşılıyor. Ayrıca paylaşılan tüm bilgiler uçtan uca şifreleniyor.