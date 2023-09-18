WWDC 2023 etkinliğinde iOS 17'yi tanıtarak iPhone kullanıcılarına iOS 16.5.1 güncellemesini sunan Apple, şimdi iOS 17'nin ne zaman geleceği ve hangi telefonlara geleceği konusunda merak uyandırdı. iOS kullanıcıları, iOS 17 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağını ve hangi telefonlarda destekleneceğini sormaya başladılar. Peki, iOS 17 hangi telefonlarda var? iPhone 7, 8, XR, XS, SE, 11, 12 iOS 17 alacak mı? İşte detaylar…

iOS 17 güncellemesi, iPhone'u akıllı bir başucu saati gibi kullanmanızı sağlayacak yeni Bekleme modu ve widget'lar gibi özellikler sunacak. Ayrıca, güncellenmiş Mesajlar uygulaması, Canlı Sesli Posta ve daha birçok yeni özellik içerecek. Peki, iOS 17 hangi telefonlarda var? iPhone 7, 8, XR, XS, SE, 11, 12 iOS 17 alacak mı? İşte detaylar…

İOS 17 HANGI TELEFONLARDA VAR?

iOS 17 güncellemesinin ne zaman geleceği ve hangi telefonlarda destekleneceği konusunda daha fazla detay bekleniyor. Bu güncelleme, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak ve iPhone'un işlevselliğini artırmak için tasarlanmış gibi görünüyor. iOS 17 ile ilgili daha fazla bilgi ve güncelleme tarihi hakkında gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

iOS 17 güncellemesinin İPhone X, İPhone 8 ve İPhone 8 Plus için alınmayacağı belirtiliyor. Güncellemenin A12 ve üstü işlemcilerin bulunduğu cihazlara geleceği öne sürülüyor.

Güncelleme alacak cihazlar şu şekilde olacak;

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

İPHONE 7, 8, XR, XS, SE, 11, 12 IOS 17 ALACAK MI?

iOS 17 güncellemesi almayacak iPhone'lar

iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iOS 17 BETA NASIL YÜKLENİR?

Beta sürümünü denemek ve Apple'a destek olmak isteyen kullanıcılar Apple Geliştirme Programı'na üye olmak gerekiyor. Bireysel veya tek mal sahibi/tek kişilik bir işletmeyseniz, şirketinizle oturum açarak başlayın Apple Kimliği iki faktörlü kimlik doğrulama açıkken. Yasal adınız ve adresiniz de dahil olmak üzere temel kişisel bilgileri sağlamanız gerekir.

iOS 17 Beta programını kurmak için adımları Apple'ın sayfasından takip etmek gerekiyor. TIKLAYIN