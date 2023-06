iOS 17 hangi telefonlara gelmiyor? Yeni iPhone güncellemesi hangi modellere gelmeyecek?

iOS 17 iPhone X, 7 ve SE'lere gelecek mi? Apple'ın merakla beklenen iOS 17 güncellemesiyle birlikte, bazı eski iPhone modelleri desteklenmeyecek. İşte, iOS 17 güncellemesini almayacak telefonlar ve detayları!

iOS 17 GÜNCELLEMESİ HANGİ MODELLERE GELMEYECEK?

Apple'ın iOS 17 güncellemesi, bazı eski iPhone modellerine destek vermeyecek. İşte güncellemeyi almayacak iPhone modelleri:

iPhone X: Apple , iPhone X modeline iOS 17 güncellemesini sunmayacak [8].

, iPhone X modeline iOS 17 güncellemesini sunmayacak [8]. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus: iOS 17 güncellemesi, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri için kullanıma sunulmayacak.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus: Bu modeller de iOS 17 güncellemesini almayacaklar.

iPhone SE (1. nesil): İlk nesil iPhone SE, iOS 17 güncellemesini desteklemeyecek.

Diğer eski iPhone modellerinden olan, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE (2. nesil) gibi bazı eski iPhone modelleri de iOS 17 güncellemesini almayacaklar.

Apple'ın iOS 17 güncellemesi birçok yenilik ve özellikle birlikte gelirken, bazı eski iPhone modelleri bu güncellemeyi almayacak. iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE (1. nesil), iPhone 6s ve iPhone 6s Plus gibi modeller iOS 17 güncellemesine destek vermeyecekler. Kullanıcıların güncelleme beklentilerini yönlendirmek için Apple'ın desteklenmeyen bu telefon modelleri hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir.

