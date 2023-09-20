Apple, uzun bir süredir beklenen iOS 17 güncellemesini kullanıcılara sunmasının ardından İOS 17 hangi telefonlara geldi? Sorusu gündeme geldi. Peki, İOS 17 hangi telefonlara geldi? İOS 17 hangi modellerde var, hangi modellere gelecek? İşte İOS 17 hakkında merak edilen detaylar!

İOS 17 hangi telefonlara geldi? Sorusu, Apple tarafından iOS 17 güncellemesini kullanıcılara sunması ile gündeme geldi. Bu güncelleme birçok yeni özellik ve düzeltmeler içeriyor. Apple, 5 Haziran'da gerçekleştirdiği WWDC etkinliğinde iOS 17 güncellemesini tanıttı. Peki, İOS 17 hangi telefonlara geldi? İOS 17 hangi modellerde var, hangi modellere gelecek? İşte İOS 17'nin hangi cihazlarda yer alacağı listesi!

İOS 17 HANGİ TELEFONLARA GELDİ?

Apple resmi internet sitesinde yer almakta olan bilgilere göre İOS 17'nin uyumlu olduğu cihaz modelleri şu şekilde;

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

Listede yer almakta olan cihazlar İOS 17 güncellemesini desteklemekte olan ve yeni özellikleri kullanabileceğiniz cihazlardır. merakla beklenen güncelleme 18 Eylül itibariyle iPhone modelleri için yayınlandı. Bununla birlikte kullanıcılar yepyeni özelliklere kavuştu.

iOS 17 güncellemesi nasıl indirilir?

1. Adım: Telefondan Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

2. Adım: Ardından Genel >Yazılım Güncelleme yolunu takip edin.

3. Adım: iOS 17 güncellemesini indirmeye başlayabilir ve daha sonrasında kurulumu yapabilirsiniz.