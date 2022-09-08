Apple kullanıcılarının merakla beklediği Iphone 14 tanıtımı dün akşam yapılırken İOS 16 çıkış tarihi de duyuruldu. Apple kullanıcıları yeni Iphone yazılım güncellemelerini sıkı takipte. Yeni gelen yazılım güncellemeleri ile Iphone ürünlerinde kullanım yenilikleri geliyor. Teknoloji ilgililerinin merak ettiği konulardan biri ise İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 tarihi belli oldu mu? İOS 16 çıkış tarihi!

Dün akşam yapılan Iphone 14 tanıtımının ardından yeni gelecek olan yazılım güncellemesi tarihi de kullanıcılara duyuruldu. Merakla beklenen İOS 16 çıkış tarihi belli oldu. İOS son sürümü 15.6.1'dir. İOS 15.6.1 sürümünü kullanan kullanıcılar yeni gelecek olan sürümün çıkış tarihini merak ediyor. Yeni sürüm olan İOS 16'nın gelişi ile kullanıcıların Apple ürünlerinde yeni özellikler ile tanışacak. Iphone 8 ve üzeri modellerde kullanıma açılacak olan İOS 16 sürümünün ne zaman geleceği merak ediliyor. İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 tarihi belli oldu mu? İOS 16 çıkış tarihi!

İOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple kullanıcılarının güncel kullandığı sürüm İOS 15.6.1 iken Apple'ın dün "Far Out" adlı etkinlik ile Iphone 14 tanıtımını duyururken bir yandan da İOS 16 sürümünün çıkış tarihini duyurdu. İOS 16 sürümünün 12 Eylül tarihinde yükleneceği söyleniyor. Türkiye'de İOS 16 sürümünün kullanıma açılması ise 13 Eylül 20:00 itibari ile olacağı duyuruldu. Kullanıcılar 13 Eylül itibariyle İOS 16 sürümüne sahip olabilecek.

İOS 16 ÖZELLİKLERİNDE NELER VAR?

Apple'ın kendi sitesinde duyurduğuna göre İOS 16'da şu özellikler var.

• Yeniden tasarlanan Kilit Ekranı

Kilit Ekranı'nızı kişiselleştirmenin yepyeni yollarıyla iPhone'unuzu size özel hale getirin. Favori fotoğraflarınızı kullanın, font stillerini özelleştirin ve araç takımları ekleyerek istediğiniz bilgiye bir bakışta ulaşın.

• Araç takımları

Kilit Ekranı'ndaki araç takımları sayesinde hava durumu, takvim etkinlikleri, tarih, saat dilimleri, alarmlar, pil seviyesi ve Aktivite halkalarınızın ilerleme durumuyla ilgili verilere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca favori uygulamalarınızdaki başka birçok bilgiye de hızlı bir şekilde göz atabiliyorsunuz.

• Birden fazla Kilit Ekranı oluşturun

Şimdi hepsi benzersiz arka plan ve stillere sahip birçok farklı Kilit Ekranı oluşturabiliyor ve bu ekranlar arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. İlham almak için, tematik koleksiyonlar ve önerilen fotoğrafların yer aldığı duvar kağıtları galerisine göz atabiliyorsunuz.

• Bildirimler

Kilit Ekranı'ndaki bildirimleri yığın görünümü, genişletilmiş liste görünümü veya gizli görünümde görüntüleyebiliyorsunuz. Üstelik bildirimler ekranın en altında gösterildiği için size engel olmuyor.