Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Apple, gerçekleştirdiği lansmanda İOS 16 hakkında bilgilere yer verdi. Lansmanda, İOS 16 Çıkış tarihi ne zaman? İOS 16 Özellikleri, İOS 16 Hangi modellerle uyumlu olacak? Gibi konulara yer verildi. Peki, İOS 16 Ne zaman çıkacak? İOS 16 Çıkış tarihi ne zaman? İOS 16 Özellikleri! İOS 16 Hangi modellere gelecek?

İOS 16'ya gelecek özellikler, İOS 16 uyumlu modeller, İOS 16 çıkış tarihi gibi birçok bilgiye konferans da yer verildi. Birçok Apple kullanıcısı tarafından heyecanla beklenen İOS 16 Ne zaman çıkacak? İOS 16 Çıkış tarihi ne zaman? İOS 16 Özellikleri! İOS 16 Hangi modellerle uyumlu olacak? İOS 16 Hangi modellere gelecek? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar...

İOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bir süredir beta sürecinde olan iOS 16, dün akşam Dünya Geliştiricileri Konferansı'nda tanıtıldı. Kullanıcılar tarafından heyecanla beklenen işletim sistemi ise 12 Eylül günü çıkacak. İOS 16 sadece destekleyen modellere indirilebilecek.

İOS 16 HANGİ MODELLERE GELECEK?

Gerçekleştirilen konferansta yapılan açıklamalara göre bir süredir beta sürecinde olan iOS 16, iPhone 8 ve daha sonra piyasa çıkmış olan İPhone modelleri ile birlikte kullanılabilecek.

İOS 16 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

iOS 16 güncellemesi ile birlikte İPhone kullanıcıları, kilit ekranlarını kişiselleştirebilecek, Favori fotoğraflarınızı, font stillerini özelleştirebilecek ve araç takımları ekleyerek istediğiniz bilgiye ulaşmanız daha kolay olacak.