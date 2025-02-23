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İon Cutelaba kimdir? İon Cutelaba kaç yaşında, nereli?

İon Cutelaba kimdir? İon Cutelaba kaç yaşında, nereli?
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İbo Aslan Ion Cutelaba karşılaşması bu gece oynanacak. UFC'de yarış sürerken İbo Aslan maça çıkıyor. Müsabakayı canlı izlemek isteyenler saat ve kanal bilglisini araştırmaya başladı. Peki, İon Cutelaba kimdir? İon Cutelaba kaç yaşında, nereli?

Niğdeli İbo Aslan'ın müsabakası 22 Şubat'ı 23 Şubat'a başlayan gece oynanacak. Rakibi Ion Cutelaba ile karşılaşmasına saatler kala yayın bilgileri belli oldu. Peki, İon Cutelaba kimdir?İon Cutelaba kaç yaşında, nereli?

İON CUTELABA KİMDİR?

Doğum : 14 Aralık 1993 (31yaşında), Kişinev, Moldova

Boy : 1,85 m

Kilo : 93 kg

Ion Cu?elaba, Ultimate Fighting Championship'in Hafif Ağır Siklet bölümünde yarışan Moldovalı profesyonel karma dövüş sanatçısıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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