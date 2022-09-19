İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) sınavının sona ermesiyle öğrenciler ve veliler sınavın sonucunu merak ediyor. Peki, İoksb sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İoksb sınav sonuçları açıklanma tarihi! İoksb sınav sonuçları sorgulama!

İOKBS 2022 Bursluluk Sınavının tamamlanmasıyla birlikte sınava katılım gösteren binlerce aday, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanarak erişime açılması beklenen İOKBS soru kitapçığı ile cevap anahtarını araştırıyor. Peki, İoksb sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İoksb sınav sonuçları açıklanma tarihi! İoksb sınav sonuçları sorgulama!

İOKSB SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da düzenlendi. 120 dakika süren sınav 12:00'da sona erdi.

Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS NEDİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır. İOKBS için öğrencinin ailesinde kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanır.

KİMLER BURSLULUK SINAVINA BAŞVURABİLİR?

Bursluluk sınavına başvurmak için bazı şartlara uygunluk göstermeniz beklenir. Bu şartları sırayla yazmak gerekirse;

– KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– 5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11. Sınıf bünyesinde eğitim görüyor olmak,

– Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamak,

– Bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,

– Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her yıl belirlenen miktardan az olmasıdır.