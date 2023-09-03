3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen İOKBS sonuçlarının adayların erişimine ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Bu kapsamda birçok kişi tarafından İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu araştırılıyor. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

İokbs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek sınava katılacak olan adayların yakınları tarafından merak edilmekte. MEB tarafından düzenlenmekte olan sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin araştırmalar, arama motorları üzerinde sorgulanıyor. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk Sınavı sonuçlarının kesin tarihi henüz belli değil. Ancak geçen yıl, 4 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 23 Eylül'de açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Buna göre yaşanacak sıcak gelişmeler dahilinde haberimiz güncellenecektir.

İOKBS SAAT KAÇTA BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS sınavı, 3 Eylül Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınav, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerindeki öğrencilere yönelik olacak ve 100 soru içerecek. Toplam süre 120 dakika olacak ve sınav saat 12.00'de sona erecek. Buna göre İOKBS sınavı saat 12:00'da bitecek.