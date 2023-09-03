3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek ve sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşacak olan sınava dair sınav süreleri araştırılıyor. İOKBS saat kaçta bitecek? ve Bursluluk sınavı ne zaman bitiyor? Soruları da bunlardan en çok araştırılanları. Peki, İOKBS saat kaçta bitecek? Bursluluk sınavı ne zaman bitiyor?

İokbs saat kaçta bitecek? Sorusu, 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek sınava katılacak olan adayların yakınları tarafından merak edilmekte. MEB tarafından düzenlenmekte olan sınavın saat kaçta başlayıp, kaçta biteceğine ilişkin araştırmalar, arama motorları üzerinde sorgulanıyor. Peki, İOKBS saat kaçta bitecek? Bursluluk sınavı ne zaman bitiyor?

İOKBS SAAT KAÇTA BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS sınavı, 3 Eylül Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınav, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerindeki öğrencilere yönelik olacak ve 100 soru içerecek. Toplam süre 120 dakika olacak ve sınav saat 12.00'de sona erecek. Buna göre İOKBS sınavı saat 12:00'da bitecek.

BURSLULUK SINAVA UÇLU KALEMLE GİRİLİR Mİ?

MEB Resmi internet sitesinde yer almakta olan bilgilere göre Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır. Buna göre Bursluluk sınava uçlu kalemle girilebilir.