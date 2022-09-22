Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Peki, İOKBS bursluluk sınavı sonuçları nedir? İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? sorusu binlerce öğrenci tarafından yanıtını arıyor. Peki, İOKBS bursluluk sınavı sonuçları nedir? İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

SINAV SONUÇ BELGESİ DETAYI

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.