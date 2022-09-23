İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) sınavının sona ermesiyle öğrenciler ve veliler sınavın sonucunu merak ediyor. MEB tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan bursun ne kadar olduğu merak edilenler arasında. İOKBS burs aylık kaç TL? MEB İOKBS burs ne kadar? İOKBS burs ücreti ne?

İokbs burs aylık kaç TL? Sorusu İOKBS bursluluk sınavına giren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İOKBS sınava katılım gösteren binlerce aday, İOKBS burs parasının ne kadar olduğunu merak ediyor.21 Nisan- 13 Mayıs tarihleri arasında başvuruları yapılan İOKBS sınavı 4 Eylül Pazar günü uygulanmıştı. Şimdi ise sınava giren öğrenciler MEB İOKBS sonuçlarını beklerken bir yandan da MEB İOKBS bursluluk kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İOKBS burs aylık kaç TL? MEB İOKBS burs ne kadar? İOKBS burs ücreti ne?

İOKBS BURS AYLIK KAÇ TL?

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık, 10, 11. Sınıflara verilen İOKBS bursu her ay öğrencilere verilmekte. İOKBS bursu ise MEB tarafından 663,87 TL olarak belirlendi. Bursluluk ücretleri, memur maaşlarına bağlı olarak belirlenmekte. Her yıl düzenlenen İOKBS bursuna yılda iki kez iyileştirilme yapılmakta.

MEB İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da düzenlendi. 120 dakika süren sınav 12:00'da sona erdi. İOKBS bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. MEB bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS NEDİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır. İOKBS için öğrencinin ailesinde kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanır.

KİMLER BURSLULUK SINAVINA BAŞVURABİLİR?

Bursluluk sınavına başvurmak için bazı şartlara uygunluk göstermeniz beklenir. Bu şartları sırayla yazmak gerekirse;

– KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– 5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11. Sınıf bünyesinde eğitim görüyor olmak,

– Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamak,

– Bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,

– Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her yıl belirlenen miktardan az olmasıdır.